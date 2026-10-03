ساهمت فى تخفيض الرسوم.. مصدر أمني: الإخوان يحاولون التشكيك فى الإجراءات المرورية المستحدثة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن التشكيك فى الإجراءات المرورية المستحدثة.

وأكد المصدر أنه يجرى حالياً التشغيل التجريبى للإجراءات المرورية المستحدثة بنجاح وقد ساهم ذلك فى تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص القيادة والتسيير، وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لتضليل الرأى العام من خلال تزييف الحقائق وإختلاق الأكاذيب، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.





