قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
رسمياً .. برشلونة يضم رودري
ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران
التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص

النجم محمد منير
النجم محمد منير
أوركيد سامي

عاد المطرب محمد منير إلى مصر، خلال الساعات الماضية، بعد رحلة قصيرة إلى ألمانيا، أجرى خلالها عددًا من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة حالته وإجراء الفحوصات الدورية التي يحرص عليها من وقت لآخر.

وأكدت مصادر مقربة في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد  من محمد منير أن سفره إلى ألمانيا لم يكن بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أو تدهور في حالته، موضحة أن الزيارة جاءت بهدف إجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل دوري على صحته، وهو أمر اعتاد عليه الفنان خلال الفترات الماضية.

وأوضحت المصادر أن محمد منير يتمتع بحالة صحية جيدة، وأن نتائج الفحوصات الطبية جاءت مطمئنة، مشيرة إلى أنه عاد إلى مصر عقب الانتهاء من الفحوصات التي خضع لها، دون وجود ما يدعو للقلق بشأن حالته الصحية.

وأضافت المصادر أن "الكينج" يحرص على السفر إلى ألمانيا من وقت لآخر لمتابعة حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة، في ظل اهتمامه بالحفاظ على صحته والاطمئنان عليها بصورة مستمرة، خاصة مع ارتباطه بعدد من الأطباء والمتخصصين الذين يتابعون حالته بشكل دوري.

وتأتي عودة محمد منير إلى مصر لتطمئن جمهوره ومحبيه، خاصة أن أي أخبار تتعلق بسفره خارج البلاد لإجراء فحوصات طبية تثير اهتمام قطاع كبير من جمهوره، الذي يحرص دائمًا على الاطمئنان على صحة نجمه المفضل.

ويُعد محمد منير واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ويمتلك مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، قدم خلالها مجموعة كبيرة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور، ونجح من خلالها في تكوين حالة فنية وجماهيرية خاصة جعلته أحد أهم الأسماء في تاريخ الموسيقى المصرية الحديثة.

ويعرف محمد منير بلقب "الكينج"، وهو اللقب الذي التصق به على مدار سنوات طويلة، بعدما قدم لونًا غنائيًا مختلفًا يجمع بين الموسيقى المصرية والشرقية والنوبيّة مع أنماط موسيقية متنوعة، ليصبح له أسلوب خاص وبصمة مميزة يصعب تكرارها.

وعلى مدار مشواره الفني، قدم منير العديد من الألبومات والأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، وارتبط اسمه بالعديد من الأغاني التي أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

وكان محمد منير قد حرص خلال السنوات الأخيرة على الظهور في مناسبات فنية مختلفة، إلى جانب تقديم حفلات غنائية بين الحين والآخر، وسط متابعة واهتمام كبير من جمهوره، الذي يترقب دائمًا أعماله وظهوره الفني.

وبعد عودته من ألمانيا، من المنتظر أن يستأنف محمد منير نشاطه خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب من جمهوره لمعرفة جديده الفني، خاصة أن الكينج يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة تمتد عبر مختلف الأجيال.

وأكدت المصادر في ختام حديثها أن الحالة الصحية لمحمد منير جيدة ومستقرة، وأن رحلته الأخيرة إلى ألمانيا كانت بهدف إجراء الفحوصات الطبية الدورية والاطمئنان على صحته، مطالبة جمهوره بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد يتم تداولها بشأن حالته الصحية.

النجم محمد منير اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

السفر

عاصفة شمسية فوق السحاب.. هل يصبح الطيران في مرمى الخطر الفضائي؟

تشنجات الساق أثناء النوم.. لماذا توقظك فجأة وما الذي يكشفه الأطباء؟

تشنجات الساق أثناء النوم.. لماذا توقظك فجأة وما الذي يكشفه الأطباء؟

موجود في مطبخك.. غذاء بسيط قد يدعم صحتك لسنوات

موجود في مطبخك.. غذاء بسيط قد يدعم صحتك لسنوات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد