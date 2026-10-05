«العدادات الكودية» تشعل البرلمان.. استجواب لوزير الكهرباء بشأن الرسوم والدعم التمويني

تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّهًا إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن أزمة العدادات الكودية وما ترتب عليها من إجراءات بحق المواطنين.

النائب: تجاهل مطالب 59 نائبًا

وقال السنجيدي إن 59 نائبًا سبق أن تقدموا بطلبات إحاطة خلال دور الانعقاد الأول بشأن الأزمة، مشيرًا إلى أن لجنة الطاقة ناقشت هذه الطلبات وأوصت بحضور وزير الكهرباء شخصيًا لبحث تداعياتها، وهو ما قال إنه لم يتم.

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وتناول الاستجواب ما وصفه النائب بتعدد الأعباء الواقعة على المواطنين في حالات البناء المخالف، بدءًا من سداد مبالغ التصالح وتقنين الأوضاع، مرورًا برسوم العدادات الكودية، وصولًا إلى الإجراءات المرتبطة بالدعم التمويني.

اعتراض على الرسوم وربط الكهرباء بالتموين

وانتقد السنجيدي ارتفاع الرسوم المرتبطة بالعدادات الكودية، مطالبًا بإعادة النظر في تسعير الكهرباء بما يراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين. كما اعترض على ربط تركيب العدادات الكودية بوضع البطاقات التموينية، معتبرًا أن وقف الدعم بسبب هذه الإجراءات يثير تساؤلات بشأن العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.

مطالب بوقف الإجراءات وإعادة الدعم

وطالب النائب بإدراج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة عامة مقبلة، وإلزام وزير الكهرباء بالحضور للرد على ما ورد فيه، إلى جانب وقف الإجراءات المرتبطة بالعدادات الكودية، وإعادة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين المتضررين، وإعادة النظر في أسعار الكهرباء بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية.