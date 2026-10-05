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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البلطي بـ 71 جنيه والجمبري بكام؟.. مفاجأة في أسعار السمك اليوم

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم 5 أكتوبر 2026 موجة متباينة بين الارتفاع والانخفاض، حيث سيطر التراجع على أغلب الأصناف بنسب كبيرة، بينما ارتفعت 10 أصناف فقط.

وجاء التراجع الأكبر من نصيب الجمبري الجامبو الذي تراجع أكثر من 67 جنيها، وسمك موسى وشعور اللذان انخفضا أكثر من 49 جنيها، في حين كان الارتفاع الأكبر من نصيب الوقار الذي زاد أكثر من 17 جنيها، وجمبري ممتاز الذي ارتفع أكثر من 16 جنيها.

أسعار البلطي اليوم

بلطي أسواني: 97.5 جنيه للكيلو بارتفاع 2.92 جنيه
فيليه بلطي: 188.4 جنيه للكيلو بارتفاع 0.44 جنيه
قشر بياض: 177.04 جنيه للكيلو بانخفاض 8.76 جنيه.

البلطي

البلطي ممتاز: 103.57 جنيه للكيلو بانخفاض 4.01 جنيه وهو أكبر انخفاض في البلطي
البلطي صغير: 71.14 جنيه للكيلو بانخفاض 5.41 جنيه

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

- جمبري وسط: 387.31 جنيه للكيلو بانخفاض 8.69 جنيه
- الماكريل المجمد: 179.38 جنيه للكيلو بانخفاض 22.76 جنيه
- موسى: 285 جنيه للكيلو بانخفاض 50.94 جنيه
- السمك متوسط السعر: 156.3 جنيه للكيلو بانخفاض 9.39 جنيه
- ثعابين: 322.37 جنيه للكيلو بانخفاض 87.01 جنيه وهو أكبر انخفاض اليوم.

مكرونة خليجي: 129.88 جنيه للكيلو بانخفاض 5.62 جنيه
- مكرونة سويسي: 143.77 جنيه للكيلو بانخفاض 14.63 جنيه
- سبيط: 348.65 جنيه للكيلو بانخفاض 25.64 جنيه
- جمبري صغير: 280 جنيه للكيلو بانخفاض 10.4 جنيه
- شعور: 202.27 جنيه للكيلو بانخفاض 49.16 جنيه
- المرجان ممتاز: 188.98 جنيه للكيلو بانخفاض 8.63 جنيه
- البربوني ممتاز: 223.81 جنيه للكيلو بانخفاض 3.81 جنيه
- جمبري جامبو: 604.68 جنيه للكيلو بانخفاض 67.32 جنيه
- الكابوريا: 165.79 جنيه للكيلو بانخفاض 13.97 جنيه
- قرش: 120 جنيه للكيلو بانخفاض 19.09 جنيه
- حدادي: 93 جنيه للكيلو بانخفاض 3.25 جنيه

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

- السردين المجمد: 116.9 جنيه للكيلو بارتفاع 1.9 جنيه
- وقار: 333.47 جنيه للكيلو بارتفاع 17.32 جنيه وهو أكبر ارتفاع اليوم
- القاروص: 306.55 جنيه للكيلو بارتفاع 10.3 جنيه
- الموزة: 128.14 جنيه للكيلو بارتفاع 5.83 جنيه
- المرجان وسط: 155.19 جنيه للكيلو بارتفاع 3.15 جنيه
- بياض ممتاز: 166.11 جنيه للكيلو بارتفاع 7.91 جنيه
- البربوني متوسط: 168.57 جنيه للكيلو بارتفاع 5.41 جنيه
- جمبري ممتاز: 504.47 جنيه للكيلو بارتفاع 16.87 جنيه

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر كيلو الجمبري اليوم اسعار السمك اليوم سعر كيلو البوري اليوم أسعار السمك في الأسواق اليوم

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