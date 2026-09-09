قبل الشراء خلي بالك.. تراجع قوي في أسعار البلطي بأكثر من 37 جنيه للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك في مصر صباح اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض،إلا أن البلطي سجل اليوم انخفاضات كبيرة ومفاجئة في الأسعار، مع استمرار البلطي والجمبري في تصدر قائمة الأصناف الأكثر تداولاً وطلباً لدى المستهلكين. وسجلت بعض الأنواع الشعبية تحركات محدودة بالجنيهات مقارنة بأسعار الأمس، في وقت حافظت فيه أصناف أخرى على استقرارها النسبي.

أسعار السمك البلطي اليوم





سجل البلطي الممتاز 102.31 جنيه للكيلو بتراجع قدره 0.58 جنيه عن أمس.

أما البلطي الصغير فقد ارتفع إلى 72.5 جنيه للكيلو بزيادة 4.63 جنيه.

وبلغ سعر البلطي الأسواني 60 جنيه للكيلو بانخفاض 37.04 جنيه.

وصل سعر فيليه البلطي إلى 180 جنيه للكيلو بانخفاض 13.03 جنيه.

وسجل قشر البياض 201.43 جنيه للكيلو بارتفاع 28.4 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم

وفيما يخص الأصناف الأكثر شعبية الأخرى، جاء الجمبري الوسط عند 434.38 جنيه للكيلو بزيادة 34.38 جنيه،

والجمبري الصغير عند 291.33 جنيه بزيادة 21.33 جنيه، والجمبري الممتاز عند 563.33 جنيه بزيادة 41.01 جنيه،

فيما سجل الجمبري الجامبو 650 جنيه بزيادة 20.65 جنيه.

وسجلت الكابوريا 220.83 جنيه للكيلو بارتفاع 46.57 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم



شهدت بعض الأصناف تراجعاً في أسعارها اليوم مقارنة بأمس.

الماكريل المجمد انخفض إلى 155 جنيه للكيلو بقيمة تراجع 24.9 جنيه.

البلطي الأسواني تراجع إلى 60 جنيه للكيلو بقيمة تراجع 37.04 جنيه.

فيليه البلطي سجل 180 جنيه للكيلو بقيمة تراجع 13.03 جنيه.

السردين المجمد وصل إلى 117.5 جنيه للكيلو بانخفاض 2.37 جنيه.

البلطي الممتاز سجل 102.31 جنيه للكيلو بانخفاض 0.58 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم



على الجانب الآخر ارتفعت أسعار عدد من الأصناف اليوم.

الموسى سجل 475 جنيه للكيلو بزيادة 169.03 جنيه.

الشعور وصل إلى 288 جنيه للكيلو بزيادة 67.33 جنيه.

الوقار سجل 367.69 جنيه للكيلو بزيادة 48.06 جنيه.

القاروص بلغ 375.46 جنيه للكيلو بزيادة 78.84 جنيه.

المرجان الممتاز سجل 242.5 جنيه للكيلو بزيادة 51.52 جنيه.



البربوني الممتاز وصل إلى 282.14 جنيه للكيلو بزيادة 56.4 جنيه.

السبيط سجل 380.83 جنيه للكيلو بزيادة 16.97 جنيه.

المكرونة الخليجي بلغت 146.67 جنيه للكيلو بزيادة 25.7 جنيه.

المكرونة السويسي سجلت 149 جنيه للكيلو بزيادة 11 جنيه.