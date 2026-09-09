قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف حمزة عبد الكريم من تشكيل برشلونة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا
135 مليون دولار استثمارات.. هاشم: توسعات كبيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية
لليوم الثانى وبسبب ارتفاع الأمواج .. غلق الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح
الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال أغسطس 2026
القبض على عاطل لامس جسد فتاة أثناء سيرها في الشارع بالدقي
40 ألف منفذ تتحول إلى «هايبر ماركت».. تفاصيل منظومة «كاري أون» الجديدة
جمال شعبان: إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي كانت رئة للاستنشاق
مسؤول : قواتنا في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الإيرانية
مدبولي يتابع مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار
إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم
الحارثي وسوندرز يبحثان دعم الأونروا في مواجهة الأزمة الإنسانية بفلسطين
​تحمل ​عتادا عسكريا.. روسيا تقصف سفينة شحن أوكرانية في ‌البحر ⁠الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل الشراء خلي بالك.. تراجع قوي في أسعار البلطي بأكثر من 37 جنيه للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك في مصر صباح اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض،إلا أن البلطي سجل اليوم انخفاضات كبيرة ومفاجئة في الأسعار، مع استمرار البلطي والجمبري في تصدر قائمة الأصناف الأكثر تداولاً وطلباً لدى المستهلكين. وسجلت بعض الأنواع الشعبية تحركات محدودة بالجنيهات مقارنة بأسعار الأمس، في وقت حافظت فيه أصناف أخرى على استقرارها النسبي.

أسعار السمك البلطي اليوم

 

سجل البلطي الممتاز 102.31 جنيه للكيلو بتراجع قدره 0.58 جنيه عن أمس.
أما البلطي الصغير فقد ارتفع إلى 72.5 جنيه للكيلو بزيادة 4.63 جنيه.
وبلغ سعر البلطي الأسواني 60 جنيه للكيلو بانخفاض 37.04 جنيه.
وصل سعر فيليه البلطي إلى 180 جنيه للكيلو بانخفاض 13.03 جنيه.
وسجل قشر البياض 201.43 جنيه للكيلو بارتفاع 28.4 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم 

وفيما يخص الأصناف الأكثر شعبية الأخرى، جاء الجمبري الوسط عند 434.38 جنيه للكيلو بزيادة 34.38 جنيه، 

والجمبري الصغير عند 291.33 جنيه بزيادة 21.33 جنيه، والجمبري الممتاز عند 563.33 جنيه بزيادة 41.01 جنيه، 

فيما سجل الجمبري الجامبو 650 جنيه بزيادة 20.65 جنيه.

وسجلت الكابوريا 220.83 جنيه للكيلو بارتفاع 46.57 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم
 

شهدت بعض الأصناف تراجعاً في أسعارها اليوم مقارنة بأمس.
الماكريل المجمد انخفض إلى 155 جنيه للكيلو بقيمة تراجع 24.9 جنيه.
البلطي الأسواني تراجع إلى 60 جنيه للكيلو بقيمة تراجع 37.04 جنيه.
فيليه البلطي سجل 180 جنيه للكيلو بقيمة تراجع 13.03 جنيه.
السردين المجمد وصل إلى 117.5 جنيه للكيلو بانخفاض 2.37 جنيه.
البلطي الممتاز سجل 102.31 جنيه للكيلو بانخفاض 0.58 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم
 

على الجانب الآخر ارتفعت أسعار عدد من الأصناف اليوم.
الموسى سجل 475 جنيه للكيلو بزيادة 169.03 جنيه.
الشعور وصل إلى 288 جنيه للكيلو بزيادة 67.33 جنيه.
الوقار سجل 367.69 جنيه للكيلو بزيادة 48.06 جنيه.
القاروص بلغ 375.46 جنيه للكيلو بزيادة 78.84 جنيه.
المرجان الممتاز سجل 242.5 جنيه للكيلو بزيادة 51.52 جنيه.
 

البربوني الممتاز وصل إلى 282.14 جنيه للكيلو بزيادة 56.4 جنيه.
السبيط سجل 380.83 جنيه للكيلو بزيادة 16.97 جنيه.
المكرونة الخليجي بلغت 146.67 جنيه للكيلو بزيادة 25.7 جنيه.
المكرونة السويسي سجلت 149 جنيه للكيلو بزيادة 11 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم سعر البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم سعر السمك في الأسواق اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

أسعار الحديد عالميا ومحليا

بعد ارتفاع البليت عالميًا.. أسعار الحديد تقفز في مصر

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

الزمالك وأبو قير

خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

ترشيحاتنا

محمد إسماعيل

أحرز هدفا.. أرقام دفاعية مميزة لـ محمد إسماعيل أمام أبو قير

طائرة الأهلي

مواعيد مباريات سيدات طائرة الأهلي في مونديال الأندية

الزمالك

دعم وهجوم وهدف عالمي.. مشاهد من فوز الزمالك على أبو قير للأسمدة

بالصور

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد