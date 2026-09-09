المؤبد لصنايعي في اتهامه بالاعتداء على طفلته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالسجن المؤبد للمتهم «ع. ف. ج»، لاتهامه بالاعتداء على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، كما قضت بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم في القضية رقم 13964 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة ثان الرمل، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة، والدكتور إكرام محمدين الفاضي، ومحمد سعيد عبد الحميد.

بلاغ يكشف الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد ورود بلاغ بشأن تعرض طفلة للاعتداء على يد والدها، داخل نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل صنايعيًا، استغل إقامة طفلته برفقته، وارتكب الواقعة محل الاتهام، قبل أن تغادر الطفلة مسكن والدها وتتوجه إلى الشارع.

وأوضحت التحقيقات أن أحد الجيران لاحظ وجود الطفلة في الشارع، وبسؤالها عن سبب وجودها، أخبرته بما تعرضت له، ليقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط المتهم وإحالته للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبإجراء التحريات والفحوص اللازمة تبين اتهامه كذلك بتعاطي المواد المخدرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال الأطراف ذات الصلة، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته عما نُسب إليه من اتهامات.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد في الاتهام الرئيسي، والسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.