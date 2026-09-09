وزارة الدفاع الروسية تعلن تستهدف مستودعات ومراكز لوجستية أوكرانية في كييف ونيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء) ، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت لوجستية عند نقطة تفتيش السيارات "ستاروكازاتشي" المستخدمة لتوصيل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية شن ضربات مركبة على المنشآت الصناعية العسكرية والموانئ والسفن الأوكرانية ، فضلاً عن مراكز الخدمات اللوجستية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح أن ️القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة أرضية وجوية عالية الدفة وبطائرات دون طيار، مرافق لوجستية عند نقطة تفتيش السيارات "ستارو كازاتشي" البري المستخدم لنقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا، وفي كييف مستودع مؤسسة لإنتاج القوارب المسيرة والطائرات المسيرة، وفي مدينة ومقاطعة نيكولايف محطة الشحن "نيكا تيرا" ومراكز لوجستية "ميترو" و مركز"نوفايا بوتشتا" اللوجستي ومركز الخدمات اللوجستية "أتب أوتك" ومركز "نيكولاييف -2" اللوجستي التي تستخدمها القوات الأوكرانية لتخزين المعدات العسكرية، بالإضافة إلى محطة "تريخاتي" الكهربائية الفرعية التي تضمن تشغيل ميناء نيكولايف

وأضاف : "عند عبور البحر إلى ميناء أوديسا، تم استهداف سفينة بحرية، والتي كانت تنقل البضائع العسكرية إلى أوكرانيا".

وبحسب البيان فإنه "عند عبور البحر إلى ميناء أوديسا، تم استهداف سفينة بحرية، كانت تنقل البضائع العسكرية إلى أوكرانيا".

يشار إلى أنه، منذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي على استهداف السفن الأوكرانية ومرافق التخزين في الموانئ، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل يومي.