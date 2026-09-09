مديرية الصحة بالإسماعيلية تكثف خدمات الصحة الإنجابية تطبيقاً للاستراتيجية القومية للسكان

قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بتفقد عيادة تنظيم الأسرة ضمن فعاليات القافلة الطبية المقامة بمنطقة الكيلو 7 التابعة للإدارة الصحية بالإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان، وتطبيقاً للاستراتيجية القومية للسكان، ووفقًا لتكليفات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بتحسين الخصائص السكانية.

وأكدت خلال الزيارة حرص المديرية على الاستمرار في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والمشورة من خلال العيادات المتنقلة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الأكثر احتياجاً، بهدف رفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وتقديم خدمة طبية متميزة بالمجان.

وأشادت وكيل الوزارة بالإقبال الكبير الذي شهدته عيادة تنظيم الأسرة، كما ثمنت الدور المحوري الذي تقوم به الرائدات الريفيات في الدعاية للقافلة وتشجيع المواطنات على الاستفادة من الخدمات المقدمة. وتابعت سيادتها انتظام العمل داخل العيادة وتوافر كافة وسائل تنظيم الأسرة، والتقت بالفريق الطبي مثمنة جهودهم المبذولة.

وحرصت كذلك على الاستماع إلى إحدى المنتفعات وزوجها، واللذين أعربا عن تقديرهما لمتابعة الرائدة الريفية للحالة منذ فترة الحمل ومروراً بفترة النفاس وحتى الإعلان عن العيادة المتنقلة وتركيب الوسيلة المناسبة وتقديم المشورة في كل مرحلة.

وخلال فعاليات القافلة تم الكشف وتقديم المشورة لعدد 70 منتفعة من أهالي الكيلو 7 والكيلو 11، مع توفير وتركيب وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وفقاً للحالة الصحية لكل سيدة.

كما تضمنت الفعاليات جلسات توعية حول أهمية المباعدة بين فترات الحمل وتأثيرها الإيجابي على صحة الأم والطفل، والتأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية، والتحذير من مخاطر العمليات القيصرية غير المبررة طبياً.

وحرص الفريق الطبي أيضاً على تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة حول تنظيم الأسرة وتوزيع مواد إرشادية لضمان وصول الرسالة التوعوية واستمرار أثرها داخل المجتمع.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية أن العيادة المتنقلة تستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الكشف الطبي وتركيب الوسيلة والمشورة والتثقيف الصحي، وذلك في إطار خطة المديرية للوصول بالخدمة إلى المستفيدات في أماكن تواجدهم.

وتؤكد مديرية الصحة بالإسماعيلية استمرارها في تنفيذ القوافل الطبية وبرامج التوعية المجتمعية دعماً لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للمستهدفات القومية في ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية بمحافظة الإسماعيلية.