أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 69 جنيهًا والجمبري يتجاوز 500 جنيه للكيلو

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 تحركات متفاوتة في الأسواق، مع استقرار أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا، وعلى رأسها البلطي، بينما سجلت أسعار الجمبري بمختلف أنواعه ارتفاعات متفاوتة مقارنة بمستوياتها السابقة.

وسجل كيلو البلطي الصغير نحو 69.31 جنيه، بينما بلغ البلطي الممتاز 103.38 جنيه، في حين وصل البلطي الأسواني إلى 97.04 جنيه للكيلو. أما الجمبري، فسجل متوسط سعر الجمبري المتوسط 396.91 جنيه للكيلو، والجمبري الصغير 279.64 جنيه، بينما بلغ الجمبري الممتاز 514.36 جنيه، ووصل الجمبري الجامبو إلى 631.57 جنيه للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي الصغير 69.31 جنيه، منخفضًا بنحو 4.25 جنيهات مقارنة بالسعر السابق، بينما سجل البلطي الممتاز 103.38 جنيه، بتراجع قدره 2.07 جنيه.

وسجل البلطي الأسواني 97.04 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 0.85 جنيه، في حين بلغ سعر كيلو فيليه البلطي 186.25 جنيه، متراجعًا بنحو 6.25 جنيه.

أما قشر البياض فسجل 180.91 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 5.77 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

شهدت مجموعة من أصناف الأسماك تراجعًا في أسعارها اليوم، من بينها سمك موسى الذي سجل 296.12 جنيه للكيلو، منخفضًا بنحو 11.59 جنيه، والثعابين عند 340.86 جنيه، بتراجع 15.33 جنيه.

كما تراجع سعر المكرونة الخليجي إلى 121.11 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.72 جنيه، وسجلت المكرونة السويسي 132.86 جنيه، بتراجع 1.31 جنيه.

وانخفض سعر الوقار إلى 298.93 جنيه للكيلو، بتراجع 6.29 جنيه، بينما سجل القاروص 294.46 جنيه، منخفضًا 9.85 جنيه.

وسجل المرجان الممتاز 188.24 جنيه للكيلو، متراجعًا 6.36 جنيه، والمرجان المتوسط 151.52 جنيه، بانخفاض 2.94 جنيه.

كما تراجع سعر القرش إلى 125 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.91 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار عدد من الأصناف، حيث سجل الجمبري الممتاز 514.36 جنيه للكيلو، بزيادة 16.29 جنيه، بينما ارتفع الجمبري المتوسط إلى 396.91 جنيه، بزيادة 7.14 جنيه، والجمبري الصغير إلى 279.64 جنيه، بزيادة 7.26 جنيه.

وسجل السبيط 356.53 جنيه للكيلو، مرتفعًا 15.65 جنيه، بينما بلغ سعر السردين المجمد 120.60 جنيه، بزيادة 11 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الماكريل المجمد إلى 189.44 جنيه للكيلو، بزيادة 19.19 جنيه، وسجل الموزة 129.52 جنيه، مرتفعًا 15.43 جنيه.

وبلغ سعر البربوني الممتاز 225.77 جنيه للكيلو، بزيادة 10.09 جنيه، بينما سجل البربوني المتوسط 181.14 جنيه، مرتفعًا 18.28 جنيه.

وسجل الشعور 211.67 جنيه للكيلو، بزيادة 2.29 جنيه، والكابوريا 173.26 جنيه، بارتفاع 2.14 جنيه، بينما بلغ الحدادي 94.23 جنيه، مرتفعًا 0.90 جنيه.

كما سجل البياض الممتاز 169.09 جنيه للكيلو، بزيادة 6.80 جنيه، بينما بلغ سعر السمك 157.76 جنيه، مرتفعًا 1.81 جنيه.