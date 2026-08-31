«اختر مصيرك».. فعالية للتعريف بكليات وبرامج جامعة دمياط الأهلية

ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتعاون مع جامعة دمياط الأهلية فعالية توعوية لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج بمحيط المكتبة العامة وذلك للتعريف بأبرز أقسام جامعة دمياط والبرامج الدراسية بجامعة دمياط الأهلية، ومساعدتهم على اختيار المسار الجامعي المناسب، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية بالجامعة.

يتعاون فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة مع جامعة دمياط وجامعة دمياط الأهلية في تنظيم ، فعالية بعنوان «ما بعد الثانوية وقبل الجامعة.. اختر مصيرك»، وذلك في إطار الاهتمام بالتوعية واحتياجات المجتمع المعرفية، وضمن مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة».

تقام الفعالية غدا الثلاثاء في بمقر المدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، وتستهدف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بهدف تقديم صورة واضحة حول الخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلاب، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن مستقبلهم الجامعي.



برامج مميزة وأقسام كليات جامعة دمياط وجامعة دمياط الأهلية

وتأتي الفعالية بدعوة من فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط بالتعاون مع جامعة دمياط الأهلية، وبرعاية الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط وجامعة دمياط الأهلية، وبإشراف مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ومدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

التعرف على الكليات والبرامج واختيار التخصص المناسب

وتتضمن الفعالية التعريف

بأبرز أقسام وكليات جامعة دمياط، إلى جانب تقديم معلومات للطلاب وأولياء الأمور حول جامعة دمياط الأهلية وكلياتها وبرامجها الدراسية، وطبيعة الدراسة والتخصصات التي تقدمها، بما يساعد الطلاب على تكوين رؤية أوضح قبل اختيار رغباتهم الجامعية.

ويحاضر في الفعالية الدكتورة نجلاء محمد عبد الخالق طعيمة، عميد الكليات بجامعة دمياط الأهلية، و الدكتورة هديات عبد الرءوف عبد الحميد عماشة، مدير برنامج التمريض العام بكلية التمريض بجامعة دمياط الأهلية.

كيفية اختيار المسار التعليمي من أهم أهداف الفاعلية

ومن المقرر أن تتناول الفعالية عددًا من المحاور التي تهم الطلاب في هذه المرحلة، من بينها التعرف على الكليات وأقسامها، والبرامج الدراسية، وكيفية اختيار التخصص الذي يتناسب مع قدرات الطالب وميوله وطموحاته، إلى جانب الإجابة عن تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول المسارات التعليمية المختلفة.

وتأتي الفعالية في إطار المبادرات التوعوية لفرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، ضمن جهود نشر الوعي ودعم الأسرة في اتخاذ قرارات مستنيرة، بما يتسق مع مبادرة «معًا بالوعي نحميها»، بالتوازي مع توجه المدينة الصديقة للنساء نحو ترسيخ مفهوم التعلم المستمر وإتاحة المعرفة أمام السيدات والفتيات وأسرهن.

وأكدت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ومدير وحدة تكافؤ الفرص والمسؤولة عن أنشطة المدينة الصديقة للنساء، أن مرحلة ما بعد الثانوية تمثل خطوة مهمة في رسم ملامح مستقبل الطلاب، مشيرة إلى أن تعريفهم بالفرص التعليمية المتاحة وطبيعة التخصصات المختلفة يساعدهم وأولياء أمورهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا واختيار المسار الأنسب لقدراتهم وطموحاتهم.

وأضافت: «نهتم بهذا النوع من التوعية لما له من أهمية في مساعدة الطلاب على تحديد خطواتهم المستقبلية بشكل أفضل»، لافتة إلى أن هذه الفعالية تُنظم للعام الخامس على التوالي، ونجحت خلال السنوات الماضية في مساعدة العديد من الطلاب وأولياء أمورهم على التعرف على الخيارات المتاحة واختيار أفضل مسار لمستقبلهم.