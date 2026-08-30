محافظ دمياط: التصدي الحاسم للمخالفات وتكثيف الحملات على الأسواق

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة سير العمل بالملفات الخدمية والتنموية، والوقوف على معدلات الأداء بمختلف القطاعات ، و ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ، في إطار المتابعة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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واستعرض المحافظ موقف منظومة النظافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على استمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع وإزالة المخلفات، والتأكيد على التوريد اليومي للمخلفات إلى مصنع أبو جريدة لتدوير المخلفات، و تكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة من أمام القرى والمصارف، بالتنسيق مع مديرية الري، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وفيما يتعلق بملف الإشغالات، شدد المحافظ على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات والحفاظ على حرم الطريق، مؤكدًا أهمية تنفيذ حملات مكبرة بنطاق كل مركز ومدينة، مع ربط المتابعة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان عدم عودة المخالفات .

وفيما يتعلق بملف التعديات ومخالفات البناء ، وجه المحافظ بالتصدي الفوري والحاسم لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد،مع التشديد على المتابعة اليومية لأعمال الموجة ٣٠ لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، و التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفيما يخص الأسواق والمخابز ، وجه الدكتور حسام الدين فوزي بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين وهيئة سلامة الغذاء، للتأكد من توافر السلع وعدم وجود أي حالات احتكار أو تلاعب في الأسعار، و الوقوف على جودة وصلاحية السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، مع متابعة نتائج تلك الحملات بصورة أسبوعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بالعمل على إقامة أسواق ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتوسع في توفير المنافذ والباكيات، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة والتيسير عليهم.

كما تابع المحافظ موقف العمل بالمراكز التكنولوجية، موجهًا بسرعة إنهاء التعاملات المتأخرة، وفحص الشكاوى والتعامل معها، والرد عليها بصورة دورية، مع متابعة معدلات الإنجاز ورفع كفاءة الأداء.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ دمياط على استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف الملفات، والتأكد من تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع وفقًا للبرامج الزمنية المحددة ، مؤكدًا أن تقييم مستوى الأداء ومعدلات الإنجاز يمثل محورًا أساسيًا لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.