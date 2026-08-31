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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يتغنى بميسي بعد اعتزال اللعب الدولي

فتحي سند
فتحي سند
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على اعتزال ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين اللعب دوليا.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "الأسطورة ليونيل ميسي يعتزل اللعب الدولي.. نهاية حقبة صنعت تاريخ كرة القدم، لكن إرث ميسي سيبقى خالدًا في ذاكرة الأرجنتين والعالم".

وأعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، موجهًا رسائل مؤثرة إلى الجماهير.

وقال ميسي في بيان، نشره عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء كالتالي:

بعد كل هذا الوقت الذي انقضى منذ المباراة النهائية، وبعد تفكير عميق، أودّ أن أعلن للجميع اعتزالي اللعب مع المنتخب الوطني…

كان قرارًا مؤلمًا، ولا يزال يؤلمني، لكنني أدرك أنه الوقت المناسب. أقسم أنني بذلت قصارى جهدي دائمًا، ليس فقط في السنوات الأخيرة التي فزنا فيها بكل شيء، بل قبل ذلك أيضًا. لطالما قاتلت وبذلت كل ما في وسعي من أجل هذا القميص، لأجلب لكم السعادة وأجعلكم فخورين بانتمائكم للأرجنتين من خلال كرة القدم.

لم يتبقَّ الكثير من الوقت، والفصول تُطوى، وهذا الفصل يؤلمني بشدة. أحببت، وسأظل أحب، الانتماء إلى المنتخب الوطني. لقد بذلت كل ما أملك؛ ليس لديّ المزيد لأقدمه، فضلًا عن ذلك، هناك لاعبون شباب رائعون يأتون من بعدي ويستحقون أن يكونوا هناك.

ليونيل ميسي فتحي سند ميسي

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