تداول 11سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18694 طن تشمل : 2409 طن علف بنجر و 5000 طن جبس معبأ و 11285 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23254 طن تشمل : 2455 طن ابلاكاش و 18099 طن ذرة و 2200 طن خردة و 500 طن بضائع متنوعة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 182 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 355 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8021 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 22358 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2356 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3976 حركة .