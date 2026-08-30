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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 11سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18694 طن تشمل : 2409 طن علف بنجر و 5000 طن جبس معبأ و 11285 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23254 طن تشمل : 2455 طن ابلاكاش و 18099 طن ذرة و 2200 طن خردة و 500 طن بضائع متنوعة.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 182 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 355 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8021 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 22358 طنًا .


كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2356 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3976 حركة .

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

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