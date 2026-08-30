محافظ دمياط يتفقد سوق الجملة بشطا ويوجه بضبط الأسعار

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لسوق الجملة بشطا، لمتابعة سير العمل به، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ومحمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

واستهل المحافظ جولته بتفقد سوق السمك، حيث تابع انتظام العمل والحركة داخل السوق، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين عليه، موجهًا بضرورة ضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بها، بما يحقق مصلحة المواطنين، كما حرص على الاستماع إلى آراء ومطالب البائعين والتعرف على التحديات التي تواجههم.

كما تابع محافظ دمياط مستوى الخدمات بسوق الخضار، وتفقد عددًا من منافذ البيع، للاطمئنان على انتظام حركة البيع وتوافر السلع، واستمع أيضا الى مطالب البائعين والتحديات التي تواجههم.