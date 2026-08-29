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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يوجه بتقديم الدعم للسيدة المتضررة من حريق مصنع المشبك

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أعلن الدكتور حسام فوزي، محافظ دمياط،  عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم أوجه الدعم والإغاثة لإحدى السيدات المتضررات من الحريق الذي شب داخل مصنع لصناعة الحلويات بقرية الهواشم التابعة لمدينة كفر البطيخ.

كان قد تبيّن تضرر أحد المنازل المجاورة للمصنع جراء الحريق، وعلى الفور وجّه  الدكتور حسام الدين فوزي، مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أوجه الدعم والإغاثة للسيدة المتضررة، والوقوف على احتياجاتها والعمل على توفير المساعدات اللازمة وفقًا للإمكانات المتاحة.

في السياق نفسه، توجه  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء وائل الأشوح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، إلى موقع نشوب حريق بأحد مصانع المشبك بعزبة الهواشم بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

وفور تلقي البلاغ بشأن نشوب الحريق، جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وفرق الأمن إلى موقع البلاغ، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بالمعدات والإمكانات اللازمة للتعامل مع الحريق، وسرعة السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

وتابع محافظ دمياط ميدانيًا جهود قوات الحماية المدنية وأعمال الإخماد، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده، فيما وجّه المحافظ بتكثيف الجهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف والتأكد من عدم وجود أي تداعيات أو بؤر جديدة للحريق.

دمياط محافظ دمياط حريق كفر البطيخ

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