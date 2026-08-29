مضيفات مصر للطيران في استقبال نجوم برشلونة في "سبوتيفاي كامب نو" خلال مباراته الأخيرة

في حضور يعكس المكانة العالمية التي تحظي بها مصر للطيران، شاركت الضيافة الجوية في استقبال لاعبي نادي FC Barcelona قبل انطلاق مواجهته أمام Athletic Club على استاد Spotify Camp Nou، ضمن منافسات الدوري الإسباني LaLiga لموسم 2026/2027، في أول مباراة للفريق الكتالوني على ملعبه هذا الموسم.

وشهد اللقاء ظهور شعار مصر للطيران خلال المباراة، في إطار الشراكة العالمية التي تجمع الناقل الوطني بنادي برشلونة، بما يضع مصر للطيران في قلب أحد أبرز الأحداث الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة حول العالم.

وجاء حضور ضيافة مصر للطيران في استقبال لاعبي برشلونة ليعكس أحد الجوانب المميزة للشراكة، من خلال تقديم صورة للضيافة المصرية في أجواء المباراة، بالتزامن مع الظهور الرسمي للعلامة التجارية داخل استاد Spotify Camp Nou.

ويأتي هذا ضمن الشراكة التي تجمع مصر للطيران بنادي برشلونة، والتي تمتد حتى نهاية موسم 2028/2029، وتمنح الناقل الوطني صفة الشريك العالمي للنادي والناقل الجوي الرسمي الحصري لفريق كرة القدم للرجال، إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد.