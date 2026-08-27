أسعار الأسماك اليوم الخميس 27 أغسطس 2026.. الجمبري يبدأ من 305 جنيهات

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تحركات جديدة في الأسواق المحلية، مع تباين واضح في أسعار الأصناف المختلفة، حيث تراجعت أسعار بعض الأنواع، بينما ارتفعت أسعار أصناف أخرى، خاصة الجمبري والكابوريا وعدد من الأسماك البحرية.

وتختلف أسعار الأسماك وفقًا للصنف والحجم والجودة، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار في الأسواق خلال تعاملات اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر كيلو البلطي الممتاز نحو 106 جنيهات، متراجعًا بنحو 0.92 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

وبلغ سعر كيلو البلطي الصغير نحو 75 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 1.72 جنيه، بينما سجل البلطي الأسواني نحو 105.23 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 5.23 جنيه.

كما ارتفع سعر فيليه البلطي إلى نحو 185.17 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 6.08 جنيه.

وسجل قشر البياض نحو 173.94 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 8.14 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم

سجل سعر كيلو الجمبري المتوسط نحو 408.29 جنيه، متراجعًا بنحو 4.44 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الصغير نحو 305.61 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 10.70 جنيه.

أما الجمبري الجامبو فسجل نحو 650.56 جنيه للكيلو، منخفضًا بنحو 2.38 جنيه.

أسعار السبيط والكابوريا

بلغ سعر السبيط نحو 346.36 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 12.27 جنيه.

وفي المقابل، ارتفع سعر الكابوريا إلى نحو 191.36 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 14.05 جنيه.

وسجل سمك موسى نحو 316 جنيهًا للكيلو، مرتفعًا بنحو 14.57 جنيه.

أسعار الماكريل والسردين

سجل سعر الماكريل المجمد نحو 182.26 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 16.17 جنيه.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي نحو 121.72 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 4.15 جنيه، بينما سجلت المكرونة السويسي نحو 139.09 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 10.76 جنيه.

كما ارتفع سعر السردين المجمد إلى نحو 126.17 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 7.22 جنيه.

ارتفاع أسعار الأسماك البحرية

سجل سعر الشعور نحو 208.18 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 14.18 جنيه، بينما بلغ سعر الوقار نحو 341.58 جنيهًا للكيلو، بزيادة قوية بلغت 63.25 جنيه.

وارتفع سعر القاروص إلى نحو 303.08 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 43.43 جنيه، بينما سجل المرجان الممتاز نحو 188.09 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 12.91 جنيه.

كما بلغ سعر البربوني الممتاز نحو 234.85 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 14.27 جنيه، وسجل البربوني المتوسط نحو 183.55 جنيه، مرتفعًا بنحو 23.15 جنيه.

وبلغ سعر الموزة نحو 126.19 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 6.71 جنيه، بينما سجل المرجان المتوسط نحو 155.61 جنيه، مرتفعًا بنحو 8.91 جنيه.

أسعار البياض والقرش

سجل سعر البياض الممتاز نحو 166.84 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 1.96 جنيه.

كما بلغ سعر القرش نحو 127.69 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 20.87 جنيه، بينما سجل الحدادي نحو 94.09 جنيه، مرتفعًا بنحو 0.93 جنيه.

تراجع سعر الثعابين

في المقابل، سجلت أسعار الثعابين تراجعًا، حيث بلغ سعر الكيلو نحو 362.73 جنيه، بانخفاض قدره 10.06 جنيه.

وتواصل أسعار الأسماك تحركاتها في الأسواق وفقًا لمستويات العرض والطلب، إلى جانب اختلاف الأسعار بحسب النوع والحجم والجودة ومكان البيع.