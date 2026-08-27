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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب تراجعه.. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

اقترب سعر الدولار من الـ 50 جنيه، بعد أن شهد سعر الدولار مقابل الجنيه  تراجع جماعي البنوك العاملة في مصر، خلال تعاملات أمس الاربعاء 

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار اليوم الخميس بمستهل التعاملات، ضمن نشرته الخدمية.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في البنوك 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، يليه بنك HSBC عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 

وبلغ سعر الدولار في قناة السويس نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المصري لتنمية الصادرات  50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

وسجل الدولار في المصرف المتحد 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصري الخليجي والتنمية الصناعية وميد بنك والعربي الأفريقي الدولي وبنك فيصل الإسلامي نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

وبلغ سعر الدولار في بنك التمويل الكويتي والتعمير والإسكان والمصرف العربي الدولي والعقاري المصري العربي وأبوظبي الأول والبركة نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وسجل الدولار في كريدي أجريكول والتجاري الدولي CIB  50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع، بينما بلغ في أبوظبي التجاري 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كريدي أجريكول والتجاري الدولي CIB  50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع، بينما بلغ في أبوظبي التجاري 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

وقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لصرف الدولار مسجلا 50.07 جنيه للشراء و 50.17 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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