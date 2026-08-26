الريال السعودي يفاجئ السوق اليوم.. ويهبط دون 13 جنيها في بعض البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وسط اختلاف واضح في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، لتتراوح أسعار العملة السعودية عند مستويات مختلفة من مصرف لآخر، وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر شراء بين البنوك نحو 13.42 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.32 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك نكست نحو 13.4163 جنيه للشراء و13.4626 جنيه للبيع.

أما المصرف العربي الدولي AIB فسجل نحو 13.3653 جنيه للشراء و13.4019 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس نحو 13.3439 جنيه للشراء و13.4303 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنكي مصر والأهلي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي نحو 13.38 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 13.44 جنيه.

وتشير تحديثات البنوك إلى استمرار وجود فروق في أسعار العملة السعودية بين المصارف المختلفة خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.41 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى نحو 13.42 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أعلى سعر شراء بين الأسعار الواردة في التقرير.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

جاء المصرف المتحد عند مستوى 12.99 جنيه للشراء، ليكون من بين أقل أسعار الشراء المسجلة للريال السعودي، مع فارق كبير بين سعري الشراء والبيع.