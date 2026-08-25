أقل سعر لبيع الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء

انخفضت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف في البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم لنحو 13.40 جنيه.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي مقدمة البنوك من حيث سعر الريال السعودي، حيث سجل سعر الشراء 13.53 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه، وهو ما يمثل أعلى سعر شراء بين كافة البنوك.

وتتطابق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث بلغ سعر الشراء 13.38 جنيه وسعر البيع 13.44 جنيه.

وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء بلغ 13.39 جنيه وسعر بيع 13.42 جنيه، بينما استقر بنك الإسكندرية عند 13.36 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

وانخفض الريال السعودي في بنوك HSBC، الكويت الوطني للتمويل ليسجل سعر شراء 13.41 جنيه وسعر بيع 13.44 جنيه.

وجاء المصرف العربي عند 13.40 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع بأعلى نسبة تراجع، فيما سجل بنك المصري الخليجي (EG Bank) سعر 13.40 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

من جانبه، سجل بنك أبوظبي الأول (FABMISR) سعر شراء بلغ 13.36 جنيه وسعر بيع 13.43 جنيه، بينما استقر بنك كريدي أجريكول مصر عند 13.34 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.

ووصل في بنك نكست سعر شراء 13.50 جنيه وبيع 13.54 جنيه، بينما تراجع الأهلي الكويتي إلى 13.42 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

كما سجل بنك التعمير والإسكان (HDB) 13.42 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع، وبنك فيصل الإسلامي وبنك البركة عند مستوى متقارب بلغ 13.36 جنيه للشراء ونحو 13.42 جنيه للبيع.

بينما تراجع بنك التنمية الصناعية إلى 13.28 جنيه للشراء مقابل 13.52 جنيه للبيع، وهو ما يمثل أوسع فارق بين سعري الشراء والبيع بين البنوك.

وسجل الكويت الوطني 13.26 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) 13.22 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 13.08 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك المركزي المصري

أما البنك المركزي المصري فقد سجل سعرًا للريال السعودي بلغ 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المعتمد لدى مركز دعم واتخاذ القرار المعني بالعملات

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم

في المقابل، سجل المصرف المتحد (UB) أقل سعر شراء للريال السعودي بين البنوك المصرية، حيث بلغ 12.99 جنيه فقط، بينما وصل سعر البيع لديه إلى 13.46 جنيه.

كما سجل بنك أبوظبي التجاري سعر شراء منخفضًا عند 13.09 جنيه، وسعر بيع 13.44 جنيه.

أما أقل سعر بيع فقد سجله البنك التجاري الدولي (CIB) عند 13.42 جنيه.