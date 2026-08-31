رئيس جامعة طنطا يشهد وصول شعلة «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ14»

شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا وصول شعلة «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ14» في محطتها الرابعة عشرة، ضمن جولتها الترويجية بالجامعات المصرية للحدث القومي الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026م ..

توجيهات جامعة طنطا

ورافق رئيس الجامعة في استقبال الوفد الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي وكوك، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد القصير، مدير عام رعاية الطلاب، وسط أجواء احتفالية من القيادات الأكاديمية والطلاب، وشملت جولة الشعلة بمدينة طنطا زيارة مستشفى الجراحات الجديد وطريق (طنطا - كفر الشيخ) الدولي كأهم المشروعات القومية بمحافظة الغربية.

تحرك تنفيذي

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن استضافة شعلة الأسبوع تعكس حرص الجامعة الدائم على دعم الملتقيات الشبابية والقومية التي تجمع طلاب الجامعات المصرية في إطار من التنافس الشريف والتبادل الثقافي والرياضي، مؤكداً حرص الجامعة على تنظيم جولة ميدانية للشعلة شملت أبرز معالمها ومنشآتها الحديثة مثل مستشفى الجراحات الجديد، إلى جانب طريق (طنطا - كفر الشيخ) الدولي كأهم المشروعات القومية بمحافظة الغربية، لإبراز حجم التطوير والإنجازات التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا جاهزية وفد جامعة طنطا للمشاركة الفاعلة والمتميزة في مختلف أنشطة الأسبوع بالمنيا.

اسبوع شباب الجامعات

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا في كونه أحد أكبر وأعرق الملتقيات القومية الشاملة لطلاب الجامعات المصرية، ولا تقتصر أهميته على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا أكاديمية، اجتماعية، وتنموية متعددة، تشمل تعزيز التلاحم الوطني والهوية، واكتشاف صقل المهارات والموهوبين، وتبادل الخبرات والرؤى، واستثمار طاقات الشباب، إبراز المشروعات والتطوير المؤسسي.

رساله تكامل الجامعات

من جانبه أوضح الدكتور السيد العجوز ان وصول الشعلة الى جامعة طنطا اليوم هو رسالة على التكامل بين الجامعات المصرية على المستوى الإقليمي، موضحا أن الفعاليات تمثل فرصة كبيرة لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين من طلاب وطالبات الجامعة المصرية.

اكتشاف المواهب

وأشرف على مسيرة الشعلة وفد جامعة المنيا، الذي ضم وليد عبدالقوي، المدير العام للإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحسن سيد رمضان، مسؤول اتصال الجامعات، والدكتور محمد خلف الله، الأستاذ المساعد بكلية علوم الرياضة وحامل الشعلة، إلى جانب الطالبين عاصم محمد بكري حسين وشوكت عاشور من كلية علوم الرياضة، حيث واصل الوفد تنفيذ البرنامج الترويجي والتثقيفي المصاحب للجولة بالتعاون مع جامعة طنطا.

تبادل الخبرات

وتواصل شعلة «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ14» رحلتها الترويجية بين الجامعات المصرية؛ حيث تتجه إلى محطتها التالية بجامعة الزقازيق، استكمالًا لمسيرتها التي تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الإخاء بين الشباب الجامعي، تمهيدًا للانطلاق الرسمي لفاعليات الأسبوع بجامعة المنيا تحت شعار "من قلب الصعيد.. نبدع".