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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يبدأ من 305 جنيهات والوقار يقفز 63 جنيهًا

الأسماك
الأسماك

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تحركات متفاوتة في الأسواق، اليوم السبت 29 أغسطس 2026 ، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في أسعار عدد من الأصناف، بالتزامن مع تراجع أسعار أصناف أخرى، وسط اختلاف الأسعار وفقًا لنوع السمك وحجمه وجودته.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر كيلو البلطي الممتاز نحو 106 جنيهات، متراجعًا بنحو 0.92 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

وبلغ سعر كيلو البلطي الصغير نحو 75 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 1.72 جنيه.

وسجل البلطي الأسواني نحو 105.23 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 5.23 جنيه.

أما فيليه البلطي فسجل نحو 185.17 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 6.08 جنيه.

وبلغ سعر قشر البياض نحو 173.94 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 8.14 جنيه.

أسعار الجمبري والسبيط

سجل سعر الجمبري المتوسط نحو 408.29 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 4.44 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الصغير نحو 305.61 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 10.70 جنيه.

أما الجمبري الجامبو فسجل نحو 650.56 جنيه للكيلو، منخفضًا بنحو 2.38 جنيه.

وسجل سعر السبيط نحو 346.36 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 12.27 جنيه.

أسعار الكابوريا والأسماك

بلغ سعر الكابوريا نحو 191.36 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 14.05 جنيه.

وسجل سمك موسى نحو 316 جنيهًا للكيلو، بزيادة بلغت 14.57 جنيه.

وبلغ سعر الماكريل المجمد نحو 182.26 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 16.17 جنيه.

وسجلت المكرونة الخليجي نحو 121.72 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 4.15 جنيه.

أما المكرونة السويسي فسجلت نحو 139.09 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 10.76 جنيه.

وبلغ سعر السردين المجمد نحو 126.17 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 7.22 جنيه.

ارتفاع أسعار الوقار والقاروص

سجل سعر الشعور نحو 208.18 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 14.18 جنيه.

وبلغ سعر الوقار نحو 341.58 جنيهًا للكيلو، بزيادة قوية بلغت 63.25 جنيه.

كما سجل القاروص نحو 303.08 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 43.43 جنيه.

وبلغ سعر المرجان الممتاز نحو 188.09 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 12.91 جنيه.

أسعار البربوني والمرجان

سجل البربوني الممتاز نحو 234.85 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 14.27 جنيه.

وبلغ سعر البربوني المتوسط نحو 183.55 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 23.15 جنيه.

وسجلت الموزة نحو 126.19 جنيه للكيلو، مرتفعة بنحو 6.71 جنيه.

أما المرجان المتوسط فسجل نحو 155.61 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 8.91 جنيه.

وبلغ سعر البياض الممتاز نحو 166.84 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 1.96 جنيه.

تراجع أسعار الثعابين

سجل سعر القرش نحو 127.69 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 20.87 جنيه.

وبلغ سعر الحدادي نحو 94.09 جنيه للكيلو، بزيادة طفيفة بلغت 0.93 جنيه.

وفي المقابل، سجلت الثعابين نحو 362.73 جنيه للكيلو، متراجعة بنحو 10.06 جنيه.

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