مطار مرسى علم يستقبل 39 رحلة دولية اليوم.. و188 رحلة خلال أسبوع

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، نشاطًا ملحوظًا في حركة الوصول السياحي، مع استقبال 39 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، تقل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات.

وتأتي رحلات اليوم ضمن جدول تشغيل أسبوعي مكثف، يتضمن وصول نحو 188 رحلة دولية إلى المطار خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، في ظل استمرار تدفق الوفود السياحية إلى فنادق ومنتجعات مرسى علم.

وتواصل الجهات المختصة بالمطار استعداداتها لاستقبال الرحلات القادمة، مع العمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول ونقل السائحين إلى مقار إقامتهم لقضاء عطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتشير معدلات التشغيل الحالية إلى استمرار قوة الطلب على مدينة مرسى علم، خاصة من الأسواق الأوروبية، مع تنوع الجنسيات الوافدة واستمرار الرحلات الدولية خلال الموسم السياحي الحالي.

وتعد مرسى علم من أبرز المقاصد الشاطئية في جنوب البحر الأحمر، لما تتمتع به من شواطئ ومواقع للغوص والأنشطة البحرية، وهو ما يعزز قدرتها على جذب المزيد من السائحين خلال الموسم الحالي.