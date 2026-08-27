أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر اليوم الخميس 27 أغسطس 2026

تباينت أسعار مواد البناء في السوق المصرية، اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، وسط استقرار نسبي في أسعار الحديد، بينما شهدت أسعار الأسمنت اختلافًا بين الشركات والمصانع، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

أسعار الحديد اليوم

وتراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين نحو 37 ألفًا و40 ألف جنيه للطن، مع اختلاف الأسعار وفقًا للشركة والمصنع.

وسجل سعر طن حديد عز نحو 40 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن حديد بشاي للصلب نحو 39 ألفًا و800 جنيه.

وسجل حديد العتال نحو 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد المراكبي نحو 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

وسجل حديد المصريين نحو 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد المعادي نحو 38 ألفًا و400 جنيه للطن.

وسجل حديد مصنع الكومي نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد مصر ستيل إلى نحو 37 ألفًا و500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وشهدت أسعار الأسمنت تفاوتًا بين الشركات، حيث سجل سعر طن الأسمنت لدى شركة الصناعات ومواد البناء نحو 3400 جنيه.

وبلغ سعر طن أسمنت العريش للأسمنت العسكري 3800 جنيه لعيار 52.5، بينما سجل الأسمنت العسكري 42.5 نحو 3810 جنيهات.

وسجل سعر طن أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف نحو 3685 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3650 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 3670 جنيهًا.

حركة مواد البناء

وتعكس مستويات الأسعار الحالية استمرار حالة التباين في سوق مواد البناء، مع تأثر الأسعار بتكاليف الإنتاج والنقل وحركة الطلب، إلى جانب المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك عن أسعار تسليم أرض المصنع، بحسب تكلفة النقل وهوامش التجار وموقع البيع.