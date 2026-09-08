أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا

شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026 تبايناً واضحاً في الأسواق المصرية، مع استقرار نسبي في أسعار الأصناف الأكثر تداولاً وإقبالاً من المواطنين مثل البلطي والجمبري، بينما سجلت بقية الأنواع تحركات متباينة صعوداً وهبوطاً مقارنة بالفترات السابقة، وسجل كيلو البلطي الصغير نحو 68.06 جنيه، بينما بلغ البلطي الممتاز 102.76 جنيه، في حين سجل متوسط سعر الجمبري المتوسط نحو 393.02 جنيه للكيلو، ووصل الجمبري الجامبو إلى 618.57 جنيه للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي الصغير 68.06 جنيه، منخفضا بنحو 3.50 جنيهات، بينما سجل البلطي الممتاز 102.76 جنيه، بتراجع قدره 3.52 جنيه.

وسجل البلطي الأسواني 96.92 جنيه للكيلو، منخفضا بنحو 2.28 جنيه،

في حين بلغ سعر كيلو فيليه البلطي 187.30 جنيه، متراجعاً بنحو 9.32 جنيه.

أما قشر البياض فسجل 171.12 جنيه للكيلو، بتراجع بلغ 8.74 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

شهدت مجموعة واسعة من أصناف الأسماك تراجعاً في أسعارها اليوم، من بينها القاروص الذي سجل 280.15 جنيه للكيلو، منخفضا بنحو 50.05 جنيه،

كما انخفض سعر الوقار إلى 296.54 جنيه للكيلو، بتراجع 33.94 جنيه، وسجل الشعور 215.56 جنيه، بانخفاض 32.30 جنيه.

وتراجع سعر الثعابين إلى 344.84 جنيه للكيلو، بتراجع 25.16 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم

بينما سجل الجمبري المتوسط 393.02 جنيه، منخفضا 16.52 جنيه.

وانخفض الجمبري الممتاز إلى 509.72 جنيه للكيلو، بتراجع 16.44 جنيه،

وسجلت المكرونة الخليجي 119.39 جنيه، بانخفاض 14.68 جنيه.

كما تراجع سعر الجمبري الجامبو إلى 618.57 جنيه للكيلو، بتراجع 12.31 جنيه، والجمبري الصغير إلى 274.91 جنيه، بانخفاض 9.85 جنيه.

وانخفض سعر فيليه البلطي إلى 187.30 جنيه للكيلو، بتراجع 9.32 جنيه، وسجل المرجان الممتاز 185.32 جنيه، بانخفاض 8.90 جنيه.

وتراجع قشر البياض إلى 171.12 جنيه للكيلو، بتراجع 8.74 جنيه، بينما سجلت المكرونة السويسي 130.79 جنيه، منخفضة 8.47 جنيه.

وانخفض البربوني الممتاز إلى 217.40 جنيه للكيلو، بتراجع 7.60 جنيه، وسجل المرجان المتوسط 155.00 جنيه، بانخفاض 6.67 جنيه.

وتراجع سعر السمك الإجمالي إلى 153.88 جنيه للكيلو، بتراجع 5.24 جنيه، وسجل الحدادي 93.75 جنيه، منخفضا 4.11 جنيه.

كما انخفض السردين المجمد إلى 120.73 جنيه للكيلو، بتراجع 3.96 جنيه، وسجل البلطي الممتاز 102.76 جنيه، بانخفاض 3.52 جنيه.

وتراجع البلطي الصغير إلى 68.06 جنيه للكيلو، بتراجع 3.50 جنيه، وسجلت الكابوريا 170.89 جنيه، منخفضة 2.86 جنيه.

وانخفض البلطي الأسواني إلى 96.92 جنيه للكيلو، بتراجع 2.28 جنيه، وسجل البياض الممتاز 167.69 جنيه، بانخفاض 1.17 جنيه.

وأخيراً تراجع سعر السبيط إلى 352.22 جنيه للكيلو، بتراجع طفيف بلغ 0.07 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار عدد محدود من الأصناف، حيث سجل الماكريل المجمد 188.40 جنيه للكيلو، بزيادة 6.65 جنيه.

وسجل البربوني المتوسط 171.80 جنيه للكيلو، مرتفعاً بنحو 0.24 جنيه، بينما بلغ سعر الموزة 126.96 جنيه، بزيادة بلغت 0.64 جنيه.