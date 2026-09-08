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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب بداية الدراسة، تبدأ الأمهات في تجهيز اللانش بوكس لأطفالهن، إلا أن اختيار الأطعمة لا يجب أن يعتمد فقط على ما يحبه الطفل، وإنما من المهم أن تحتوي الوجبة على عناصر غذائية تساعده على النشاط والتركيز خلال اليوم الدراسي.

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح 

وتقول الدكتورة إيمان عبد العظيم، استشاري الأطفال، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن اللانش بوكس جزء مهم من العادات الغذائية اليومية للطفل، ولذلك يجب الاهتمام بأن يكون متوازنًا، مع تجنب الاعتماد على الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والملح بصورة مستمرة.

 

أطعمة يفضل وضعها في اللانش بوكس

وأوضحت عبد العظيم أن اللانش بوكس يمكن أن يحتوي على مصدر مناسب للبروتين، مثل البيض المسلوق أو الجبن أو الدجاج المطهو جيدًا، إلى جانب الخبز أو الحبوب المناسبة لعمر الطفل.

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح 

كما يمكن إضافة الخضروات سهلة التناول مثل الخيار والجزر والفلفل الملون، مع ثمرة فاكهة مثل التفاح أو الموز أو البرتقال.

ومن المهم أيضًا وضع زجاجة مياه مع الطفل، وعدم الاعتماد على العصائر والمشروبات المحلاة بشكل أساسي لتوفير السوائل.

 

أطعمة يفضل تجنبها

وحذرت استشاري الأطفال، من تحويل اللانش بوكس إلى مجموعة من الحلويات والمقرمشات والوجبات المصنعة، موضحة أن هذه الأطعمة قد تشبع الطفل دون أن توفر له احتياجاته الغذائية بصورة جيدة.

كما يفضل عدم الاعتماد يوميًا على اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج، مع تقليل المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر.

ولا يعني ذلك ضرورة منع الطفل من تناول الحلويات بشكل نهائي، ولكن الأفضل أن تكون بكميات محدودة وألا تحل محل الوجبة الأساسية.

انتبهي لطريقة حفظ الطعام

وأكدت عبد العظيم أن اختيار الطعام وحده لا يكفي، إذ يجب الاهتمام أيضًا بطريقة حفظه، خاصة الأطعمة التي تحتوي على البيض أو الدجاج أو اللحوم أو منتجات الألبان.

لذلك يفضل استخدام حقيبة طعام مناسبة ومعزولة، مع وسيلة تبريد للأطعمة القابلة للتلف، خصوصًا في الأجواء الحارة، وعدم وضع الطعام الذي يحتاج إلى تبريد وتركه لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة.

كما يجب تنظيف اللانش بوكس وزجاجة المياه يوميًا، وغسل اليدين جيدًا قبل تجهيز الطعام.

كيف تجعلين الطفل يحب اللانش بوكس؟

ومن الحيل البسيطة التي تساعد على تشجيع الطفل على تناول وجبته، تنويع الأصناف وطريقة تقديمها، وتقطيع الفاكهة والخضروات إلى قطع صغيرة يسهل تناولها.

كما يمكن للأم إشراك طفلها في اختيار بعض مكونات اللانش بوكس، مثل اختيار نوع الفاكهة أو الخضروات التي يفضلها، مع تعريفه بأهمية تناول الطعام الصحي.

وشددت استشاري الأطفال، على أن الهدف ليس وضع أكبر كمية ممكنة من الطعام داخل العلبة، وإنما تقديم وجبة مناسبة لعمر الطفل، ومتنوعة، وآمنة من الناحية الغذائية.

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اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
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