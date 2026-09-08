برلماني يطالب بمواجهة السوق السوداء للأسمدة وحماية الفلاح ودعم الإنتاج الزراعي

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وعضو البرلمان العربي، أن حماية المزارع المصري وضمان حصوله على احتياجاته من الأسمدة الزراعية المدعمة يمثلان أولوية وطنية، باعتبار أن استقرار مستلزمات الإنتاج هو حجر الأساس للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد على ضرورة مواجهة أي ممارسات تؤدي إلى تسريب الأسمدة أو الاتجار بها خارج القنوات الرسمية وذلك على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظة الشرقية بصفة خاصة .



وقال «أباظة» فى تصريحات له : إن جميع المحافظات وفى مقدمتها محافظة الشرقية، بما تمتلكه من قاعدة زراعية واسعة ومزارعين يمثلون جزءًا مهمًا من منظومة الإنتاج الزراعي، تحتاج إلى منظومة توزيع أكثر كفاءة وشفافية تضمن وصول الأسمدة إلى مستحقيها في التوقيت المناسب وبالكميات المقررة، خاصة صغار المزارعين الذين يتأثرون بصورة مباشرة بأي ارتفاع في تكلفة مستلزمات الزراعة.

4 آليات للتنفيذ وهى :

أولًا: إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتتبع الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية والمزارع، مع تسجيل الكميات ومسؤولية كل مرحلة إلكترونيًا.

ثانيًا: تطبيق نظام إلكتروني موحد لصرف الأسمدة مرتبط ببيانات الحيازة الزراعية، يحدد الكميات المستحقة لكل مزارع ويرسل له إشعارًا بموعد ومكان الصرف.

ثالثًا: تشكيل لجان رقابية مشتركة ومفاجئة على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، مع تشديد العقوبات على أي تلاعب أو تخزين أو إعادة بيع خارج المنظومة الرسمية.

رابعًا: إنشاء غرفة عمليات زراعية بالمحافظات، تتلقى شكاوى المزارعين بصورة فورية وترصد أي عجز أو تأخير في الحصص، مع سرعة التدخل وإعادة توزيع الكميات وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة أن تنفيذ هذه الآليات سيحقق مكاسب مهمة للقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني، في مقدمتها خفض تكلفة الإنتاج، وحماية دخل المزارع، والحد من السوق السوداء، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وتحقيق استقرار أكبر في أسعار المحاصيل موضحاً أن ضبط منظومة الأسمدة لن يحمي الفلاح فقط، وإنما سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفاقد والتسريب، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.



رقابة رقمية لحظية

وشدد «أباظة» على أن المطلوب هو الانتقال من الرقابة التقليدية إلى رقابة رقمية لحظية تكشف مسار كل طن من الأسمدة، وتغلق منافذ التلاعب، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الفلاح المصري يجب أن يكون المستفيد الأول من أي منظومة للدعم الزراعي