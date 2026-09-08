تشغيل مدرسة الشهيد أحمد سمير ببنها فترة واحدة ونقل طلاب الصفين الرابع والخامس لمدرسة مجاورة

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قرارًا بشأن تنظيم الدراسة بمدرسة الشهيد أحمد سمير بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، وذلك في ضوء الملاحظات التي جرى رصدها خلال الجولة الميدانية الأخيرة والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.



وتضمن القرار تشغيل المدرسة فترة واحدة لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، مع نقل طلاب الصفين الرابع والخامس إلى مدرسة أخرى مجاورة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للطلاب، لحين الانتهاء من التعامل مع الاحتياجات والمشكلات القائمة بالمدرسة.

ويأتي القرار عقب الجولة المفاجئة التي أجراها محافظ القليوبية بالمدرسة، والتي شهدت رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بحالة المبنى والمرافق، في أعقاب أعمال هدم المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد، وما ترتب على ذلك من مشكلات في خطوط المياه والصرف الصحي.

وكانت مديرة المدرسة قد كشفت خلال الجولة عن تحملها، إلى جانب وكيلة المدرسة، مبالغ مالية من مالهما الخاص لتوفير بعض احتياجات المدرسة، قائلة للمحافظ: «أنا والوكيلة صارفين 18 ألف جنيه من جيبنا عشان المدرسة».

وأوضحت مديرة المدرسة أنها تحملت بعض النفقات المتعلقة بأعمال المجاري والمرافق وتوصيل المياه، مؤكدة أن ما جرى إنفاقه مثبت بالمستندات، وأنها سبق أن خاطبت الإدارة التعليمية والجهات المختصة بشأن احتياجات المدرسة.

ويعكس القرار سرعة الاستجابة للملاحظات التي جرى رصدها خلال الجولة، والعمل على معالجة المشكلات القائمة، مع الحفاظ على انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.