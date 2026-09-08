وكيل صحة القليوبية: المواطن يستحق خدمة صحية آمنة.. ولن نتهاون في أي ملاحظة

أجرى الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، صباح اليوم، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت الصحية التابعة لإدارتي شبرا غرب وقليوب الصحيتين، يرافقه الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي.



وشملت الجولة مركز طبي حجازي، ومركز المعثور عليهم، ووحدة طنان التابعة للإدارة الصحية بقليوب، حيث حرص وكيل الوزارة على متابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم، إلى جانب مراجعة جاهزية غرف الطوارئ ومصادر الأكسجين.

كما تفقد عيادات الأسنان وتنظيم الأسرة، وراجع انتظام السجلات الطبية، ومستوى النظافة، ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

وخلال الجولة، وجّه وكيل وزارة الصحة بسرعة التعامل مع الأجهزة المعطلة، ورفع كفاءة أعمال الصيانة، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة للمرضى والمترددين والعاملين.

وأكد الدكتور إسحق جميل أن المتابعة الميدانية لا تقتصر على رصد الملاحظات، وإنما تستهدف التدخل الفوري لتصحيحها وإزالة أسبابها، مشددًا على أن جودة الخدمة الصحية والانضباط وسلامة المرضى تمثل خطوطًا حمراء لا مجال للتهاون فيها.

كما حرص وكيل الوزارة، خلال تفقد مركز المعثور عليهم، على الاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية والإنسانية المقدمة للأطفال، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وألبان الأطفال، وانتظام الإشراف والنوبتجيات، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة لهم.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور إسحق جميل استمرار تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة بمختلف المنشآت الصحية على مستوى محافظة القليوبية، بهدف الوقوف على الواقع الفعلي للخدمات، وسرعة إزالة أي معوقات، ودعم فرق العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وجيدة تليق بأهالي القليوبية.