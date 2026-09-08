قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعد لمواجهة مصطفى محمد فى الدوري التركي
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة القليوبية: المواطن يستحق خدمة صحية آمنة.. ولن نتهاون في أي ملاحظة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، صباح اليوم، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت الصحية التابعة لإدارتي شبرا غرب وقليوب الصحيتين، يرافقه الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي.


وشملت الجولة مركز طبي حجازي، ومركز المعثور عليهم، ووحدة طنان التابعة للإدارة الصحية بقليوب، حيث حرص وكيل الوزارة على متابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم، إلى جانب مراجعة جاهزية غرف الطوارئ ومصادر الأكسجين.

كما تفقد عيادات الأسنان وتنظيم الأسرة، وراجع انتظام السجلات الطبية، ومستوى النظافة، ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

وخلال الجولة، وجّه وكيل وزارة الصحة بسرعة التعامل مع الأجهزة المعطلة، ورفع كفاءة أعمال الصيانة، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة للمرضى والمترددين والعاملين.

وأكد الدكتور إسحق جميل أن المتابعة الميدانية لا تقتصر على رصد الملاحظات، وإنما تستهدف التدخل الفوري لتصحيحها وإزالة أسبابها، مشددًا على أن جودة الخدمة الصحية والانضباط وسلامة المرضى تمثل خطوطًا حمراء لا مجال للتهاون فيها.

كما حرص وكيل الوزارة، خلال تفقد مركز المعثور عليهم، على الاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية والإنسانية المقدمة للأطفال، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وألبان الأطفال، وانتظام الإشراف والنوبتجيات، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة لهم.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور إسحق جميل استمرار تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة بمختلف المنشآت الصحية على مستوى محافظة القليوبية، بهدف الوقوف على الواقع الفعلي للخدمات، وسرعة إزالة أي معوقات، ودعم فرق العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وجيدة تليق بأهالي القليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية صحة القليوبية قليوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة

الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

احتفالات النيروز في قبرص

احتفالية النيروز تجمع أبناء الكنيسة القبطية من مختلف مدن قبرص

وزير الطيران المدني

قبل انطلاق معرض العلمين.. “الحفني” يتحدث عن مستقبل تكنولوجيا الطيران

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد