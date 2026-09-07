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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة بمدينتي كفر شكر وبنها للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المدارس بمدينتي كفر شكر وبنها، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على مستوى أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول ودورات المياه والأفنية، والتأكد من تلافي كافة الملاحظات التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة بمركز كفر شكر، حيث تابع حالة الفصول ودورات المياه والسلالم والمقاعد الدراسية، ورصد تدني مستوى النظافة ووجود عدد من الملاحظات التي لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب.
وأبدى المحافظ استياءه من عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع التنسيقي السابق بشأن إنشاء سور للمدرسة، بالتنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية والري، رغم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في التنفيذ، مؤكدًا أن ما تم الاتفاق عليه لم يتم تنفيذه حتى جولة اليوم.
وخلال الجولة، تواصل المحافظ مع المهندس محمود القوني، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالقليوبية، واستعرض معه الموقف القائم بشأن إنشاء سور المدرسة، مؤكدًا أنه سيعرض على سيادته الموقف كاملًا خلال الغد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة إنهاء الأمر.


ووجّه المحافظ اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بمتابعة موقف إنشاء السور بصورة عاجلة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن أسباب عدم التنفيذ والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
كما كلف المحافظ الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بسرعة تنفيذ أعمال الترميم والصيانة ورفع كفاءة المدرسة، وقرر استبعاد مدير المدرسة بسبب تدني مستوى النظافة وعدم استكمال الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي الجديد، إلى جانب التقصير في متابعة احتياجات المدرسة ومعالجة الملاحظات القائمة.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ مدرسة برقطا الابتدائية، حيث اطلع على مستوى التجهيزات داخل الفصول ومختلف مرافق المدرسة، وأشاد بمستوى الاستعداد الذي ظهرت عليه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذا المستوى واستمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.
كما شملت الجولة تفقد مدرسة الشهيد أحمد فؤاد حسن الثانوية العسكرية بنين، حيث تابع المحافظ حالة الفصول ومعمل الوسائط المتعددة ودورات المياه، واطلع على حالة المقاعد الدراسية ومدى الانتهاء من أعمال التجهيز، موجّهًا باستكمال أعمال صيانة الدسكات والاهتمام بمستوى النظافة داخل الفصول والمرافق، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وانتقل المحافظ عقب ذلك إلى مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها، حيث تفقد فناء المدرسة واطلع على موقف أعمال الصرف، ورصد عددًا من الملاحظات المتعلقة بحالة الفناء ومستوى النظافة ببعض الفصول.
وعلى الفور، استدعى المحافظ المهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، للوقوف على المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، كما وجّه المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، بسرعة التعامل مع مشكلة الصرف الخارجي والتواصل الفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للعمل على إنهائها خلال اليوم.
كما وجّه المحافظ المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، بسرعة تمهيد فناء المدرسة ووضع طبقة رملية مناسبة به، ورفع كفاءته، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، إلى جانب سرعة تلافي جميع الملاحظات الخاصة بالفصول والمرافق، وإخطاره فور الانتهاء من الأعمال والتأكد من جاهزية المدرسة بصورة كاملة لاستقبال الطلاب.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن جاهزية المدارس مسؤولية مباشرة تقع على عاتق إدارات المدارس وكافة الجهات المعنية، مؤكدًا أنه لن يتم قبول أي تقصير أو إهمال مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وشدد المحافظ على أن المتابعة ستكون ميدانية ومستمرة، وأنه سيتم التعامل بحسم مع أي ملاحظات أو أوجه قصور يتم رصدها، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة على المدارس بمختلف مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من تنفيذ جميع التوجيهات على أرض الواقع وضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

القليوبية بنها كفر شكر العام الدراسى الجديد جولة تفقدية

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