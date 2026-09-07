إزاي أعلّم الطلاب النظافة والمكان وسخ.. محافظ القليوبية يفاجئ مدرسة الشهيد أحمد سمير ببنها

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة داخل مدرسة الشهيد أحمد سمير، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى النظافة والانضباط داخل المدرسة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددا من الفصول والممرات ومرافق المدرسة، ووجّه مسؤولي المدرسة إلى ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بشكل مستمر، مؤكدا أن الحفاظ على نظافة المدرسة مسؤولية مشتركة، وأن البيئة التعليمية النظيفة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء سلوك الطلاب وتعزيز ثقافة الانضباط لديهم.



وقال المحافظ خلال الجولة: «إزاي أعلّم الطلاب النظافة والمكان وسخ؟!»، مشددًا على ضرورة أن تكون المدرسة نموذجًا يحتذى به في النظافة والنظام، بما ينعكس بصورة إيجابية على سلوك الطلاب داخل المدرسة وخارجها.

ووجّه الدكتور حسام عبد الفتاح بسرعة تلافي أوجه القصور التي تم رصدها، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدورية وعدم السماح بوجود أي مظاهر للإهمال، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجولات الميدانية على المدارس والمنشآت التعليمية للتأكد من جاهزيتها وتوفير أفضل بيئة ممكنة للطلاب.



وأكد محافظ القليوبية أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط، وإنما يشمل أيضًا توفير بيئة مدرسية نظيفة ومنظمة تساعد الطلاب على التعلم وتغرس لديهم قيم المسؤولية والحفاظ على الممتلكات العامة.