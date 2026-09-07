جبهة جديدة ضد طهران.. واشنطن تعتزم تحويل الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن

ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية يوم "الاثنين" أن الولايات المتحدة تسعى لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تعاونها مع مفتشي البرنامج النووي، الذين لم يتمكنوا من التحقق من موقع مخزون طهران من اليورانيوم شبه القابل للاستخدام في الأسلحة.

ومن المتوقع أن يُنظر في هذه الخطوة هذا الأسبوع خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وفقًا للتقرير.

وأشارت بلومبيرج، نقلاً عن نسخة من الوثيقة، إلى أن مشروع قرار أمريكي يطالب إيران "بمعالجة عدم امتثالها بشكل عاجل" والسماح بعمليات التفتيش لضمان "عدم تحويل المواد النووية".

كما أكد القرار الأمريكي، الذي أيده الأعضاء الأوروبيون في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "دعمه للحل الدبلوماسي" وحث "جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء في العمل الدبلوماسي"، بحسب بلومبيرج.