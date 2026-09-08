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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهز ورقك من دلوقتي.. الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

شقق الإيجار
شقق الإيجار
منار عبد العظيم

مع اقتراب فتح باب الحجز أمام المواطنين ضمن الطرح الجديد لشقق الإيجار التمليكي، تزايدت عمليات البحث عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم، خاصة مع إعلان تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بنظم تتيح للمواطنين فرصة الحصول على مسكن مناسب وفق ضوابط وشروط محددة.

وكشف الكاتب الصحفي أحمد حسن، مسئول ملف الإسكان، خلال حديثه عن تفاصيل الطرح، المستندات التي يحتاج المواطن إلى تجهيزها قبل بدء إجراءات التقديم، مؤكدًا أن الاستعداد المبكر ومراجعة البيانات يمكن أن يساعدا في تجنب الأخطاء التي قد تؤثر على موقف المتقدم.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

وأوضح أحمد حسن، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب على الراغبين في التقديم تجهيزها، وتشمل:

  • صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • مفردات مرتب حديثة للعاملين بالجهات المختلفة.
  • شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.
  • شهادات ميلاد الأبناء في حالة وجود أبناء.
  • إيصال مرافق حديث لمحل السكن.
  • برنت تأمينات اجتماعية، إن وجد.
  • الإقرار الموجود بكراسة الشروط، والذي يتضمن إقرار المتقدم بعدم الحصول على دعم سكني سابق.

راجع بياناتك قبل التقديم

وشدد مسئول ملف الإسكان على أهمية مراجعة جميع البيانات الواردة في المستندات قبل رفعها أو تقديمها، والتأكد من تطابق البيانات الشخصية والدخل والحالة الاجتماعية، لتجنب وجود أي أخطاء أو بيانات غير دقيقة قد تؤثر على موقف المتقدم.

كما يجب على المواطنين قراءة كراسة الشروط بشكل كامل قبل بدء إجراءات الحجز، باعتبارها المرجع الأساسي للتعرف على شروط الاستحقاق، وآليات السداد، ونظام التخصيص، والمواعيد والضوابط الخاصة بالطرح.

25 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد

ويأتي طرح شقق الإيجار التمليكي ضمن خطة أكبر لتوفير وحدات سكنية للمواطنين، حيث يتضمن الطرح الجديد 25 ألف وحدة سكنية.

وتشمل الوحدات 10 آلاف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب 15 ألف وحدة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9». 

مواعيد التقديم على شقق الإيجار التمليكي

وبحسب التفاصيل المعلنة، يبدأ التقديم لذوي الهمم اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026.

بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026

نصيحة مهمة للراغبين في الحجز

ومع اقتراب موعد فتح باب التقديم، يُنصح الراغبون في الاستفادة من الطرح بالبدء في تجهيز المستندات المطلوبة، ومراجعة بياناتهم الشخصية ومصادر الدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتفاظ بنسخ واضحة من الأوراق.

كما يجب الالتزام بما سيتم الإعلان عنه رسميًا في كراسة الشروط النهائية، خاصة أن تفاصيل المستندات والإجراءات وشروط الاستحقاق وآليات التخصيص تخضع لما تحدده الجهات المسئولة عن الطرح.

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