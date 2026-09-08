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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

 قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5400 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6300 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7200 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50400 جنيها.

الدولار
الذهب 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.97 جنيه

سعر الشراء: 50.83 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.26 جنيه

سعر الشراء: 59.09 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.02 جنيه

سعر الشراء: 68.82 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.57 جنيه

سعر الشراء: 13.53 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.88 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

وتشهد البلاد اليوم الثلاثاء أجواءً حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع نشاط للرياح على عدد من المناطق، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، فضلًا عن ارتفاع الأمواج على الشواطئ، وسط تحذيرات للمواطنين وقائدي السيارات والمصطافين بضرورة توخي الحذر وفقاً لما نقتله صباح الخير يا مصر.

رياح نشطة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة

وتنشط الرياح على عدد من المناطق، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتساعد حركة الرياح على تحسين الأجواء نسبيًا خلال فترات من اليوم، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة.

أتربة تضرب 7 مدن

وتشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية نشاطًا للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق والمناطق المفتوحة.

ومن أبرز المدن والمناطق المتأثرة:

مطروح
العلمين
الإسكندرية
بلطيم
جمصة
دمياط
بورسعيد
ارتفاع الأمواج يصل إلى 2.5 متر

ويمتد تأثير نشاط الرياح إلى البحر، إذ من المتوقع ارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ لتتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف.

ويُنصح المصطافون ومرتادو الشواطئ بتوخي الحذر، خاصة أثناء ممارسة الأنشطة البحرية، مع الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ.

درجات الحرارة اليوم

وتستمر الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة إلى:

القاهرة الكبرى: 37 درجة.
شمال الصعيد: 38 درجة.
جنوب الصعيد: 41 درجة.
نصائح مهمة لقائدي السيارات والمواطنين

ومع نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، يُنصح قائدو السيارات على الطرق السريعة والمفتوحة بالقيادة بهدوء، وترك مسافات آمنة بين السيارات، مع خفض السرعة عند انخفاض مستوى الرؤية.

ويُفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب المياه، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

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