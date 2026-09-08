5 معلومات عن مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة في الدوري..الغيابات والتشكيل المتوقع

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع نظيره أبو قير للأسمدة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

يدخل الزمالك مواجهة أبوقير للأسمدة وهو في موقف جيد نسبيا على مستوى بطولة الدوري بعدما جمع 7 نقاط من أول ثلاث جولات بواقع انتصارين وتعادل ليحتل موقعا متقدما في جدول الترتيب ويصبح أمام فرصة ذهبية للوصول إلى النقطة العاشرة حال تحقيق الفوز.

غيابات الزمالك أمام أبو قير

ويغيب عن الزمالك كلا من: أحمد فتوح للإصابة وعمرو ناصر للإصابة في العضلة الخلفية، والتونسي أحمد الجفالي لعدم الجاهزية، وسيف فاروق جعفر لخروجه من حسابات المدير الفني، والبرازيلي خوان بيزيرا المتمرد على النادي.

ويأمل الفريق الأبيض في استغلال المواجهة للانقضاض على صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه مباريات الأهلي وبيراميدز صاحبي القمة برصيد 9 نقاط.

ورغم أن تصدر الزمالك حال حدوثه لن يكون نهائيا في ظل ارتباط منافسيه بمباريات أخرى فإن الوصول إلى القمة في هذه المرحلة يمثل دفعة معنوية مهمة للغاية للفريق وجماهيره خاصة أن المنافسة على اللقب تبدو مفتوحة منذ الأسابيع الأولى للمسابقة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد أو محمد السيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ.

ولا تتوقف أهمية مباراة اليوم بالنسبة للزمالك عند حدود الدوري إذ تمثل المواجهة اختبارا مهما قبل استكمال مشواره القاري بعدما لم يقدم الفريق المستوى المنتظر في ظهوره الأول بدوري أبطال إفريقيا وهي البطولة التي عاد للمشاركة فيها بعد غياب طويل.

أبوقير للأسمدة يبحث عن مفاجأة جديدة

على الجانب الآخر يدخل أبوقير للأسمدة المباراة برصيد 3 نقاط بعدما حقق فوزا في الجولة الأولى على البنك الأهلي قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام بيراميدز والاتحاد.

ورغم أن الفريق يعد من الصاعدين حديثا إلى الدوري الممتاز فإن بدايته أكدت أنه لا يدخل المسابقة لمجرد الظهور بين الكبار وإنما يمتلك طموحات حقيقية ورغبة في ترك بصمة خلال الموسم.

ويبحث أبوقير للأسمدة عن الخروج بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة سواء بتحقيق مفاجأة أمام الزمالك أو على الأقل اقتناص نقطة توقف مسلسل الهزائم وتمنح الفريق دفعة مهمة قبل استكمال مشواره في البطولة.

ويعي الجهاز الفني للفريق أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الزمالك خصوصا مع الدوافع الكبيرة التي يدخل بها أصحاب الأرض اللقاء لكن الضغوط الواقعة على الفريق الأبيض قد تمنح أبوقير فرصة للعب على عنصر المفاجأة ومحاولة استغلال أي ارتباك أو أخطاء مبكرة.