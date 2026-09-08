محمد عبدالجليل: الأهلي يسير بخطى ثابتة.. والزمالك لا يقدم كرة ممتعة

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يسير بخطى ثابتة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق لا يلتفت إلى الشائعات ويلتزم باللوائح في مختلف الملفات.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي يسير بخطى ثابتة ولا يلتفت للشائعات حوله، ويلتزم باللوائح سواء في عقود اللاعبين أو الإعارات".

وتحدث عبدالجليل عن الأوضاع داخل نادي الزمالك، قائلًا: "خبرة عمر جابر منعت حدوث أزمة كبيرة بين لاعبي الزمالك ورئيس النادي، بعدما فضل أن يجتمع اللاعبون الكبار فقط مع حسين لبيب".

وعن موقف إمام عاشور، أوضح: "إمام عاشور لعب ما يقرب من 3 مباريات ودية، وأعتقد أنه سيكون في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، وسيتواجد على مقاعد البدلاء بجانب أكرم توفيق وتوفيق محمد".

وأشاد عبدالجليل بإمكانيات توفيق محمد وأكرم توفيق، قائلًا: "توفيق محمد لاعب مميز وأنا كنت متابعه في بتروجت، ولكن اللعب في الأهلي يختلف، وأكرم توفيق سيكون إضافة قوية في نصف الملعب بجانب مروان عطية".

وتابع: "هناك أشياء في الأهلي تعرف منها أن المدرب مسيطر، مثل الالتزام الدفاعي بالجوانب الدفاعية، رغم أن الأداء ليس أفضل حاجة، بجانب التزام اللاعبين على الدكة، وده نجاح يحسب للمدرب ووائل جمعة".

واختتم محمد عبدالجليل حديثه عن الزمالك قائلًا: "الزمالك لا يلعب الكرة الممتعة، ولكنه بيعرف يكسب".