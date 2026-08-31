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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: بيراميدز الموسم الحالي فرقة مرعبة

بيراميدز
بيراميدز
ميرنا محمود

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الحكام يقدمون مستويات جيدة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى وجود مبالغة في الاعتراض على قراراتهم، كما تحدث عن حظوظ الزمالك وبيراميدز والمصري في الفترة المقبلة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "لازم فقرة التحكيم تتلغي خالص الفترة الحالية، ولقطة محمد معروف مع وائل جمعة طبيعية وحصلت كتير، ولو قاله هطرد علي محمود لو عمل حاجة تاني هطرد، عادي".

وأضاف: "الحكام بيديروا المباريات بشكل جيد، وهناك مبالغة في الاعتراض عليهم".

وعن موقف عبدالله السعيد من المشاركة مع الزمالك، قال: "عبدالله السعيد مستحيل يبدأ أساسي في تشكيل الزمالك أمام بتروجيت، وآخره يلعب آخر تلت ساعة في المباراة، لأنه بعيد عن التدريبات منذ فترة طويلة".

وتابع: "الزمالك هيكسب بتروجيت بفارق هدفين، وهو قدم أداء جيد أمام البنك الأهلي، واستطاع رغم الأزمات جمع 4 نقاط من مباراتين".

وأشاد عبدالجليل ببيراميدز، قائلًا: "موكوينا، مدرب بيراميدز، عنده روح وذكاء، وبيراميدز الموسم الحالي فرقة مرعبة، والفريق يضم أسماء كبيرة وكل اللاعبين مستواهم واحد".

وعن المصري، قال: "بداية عماد النحاس مع المصري كويسة، ختم ببطولة الموسم الماضي، وأتوقع تعادله مع بيراميدز، لأن الفريقين بتوع كورة".

محمد عبدالجليل الزمالك بيراميدز المصري

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