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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في اللحظة الحاسمة.. محمد بن راشد يتكفل بعلاج طـ.فل أنهكه ضمور العضلات

صورة الطفل مع والديه
صورة الطفل مع والديه
القسم الخارجي

تكفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعلاج الطفل العراقي عبد الرحمن مهند العجيلي، البالغ من العمر 11 عامًا و10 أشهر، والذي يعاني من مرض ضمور العضلات.

وجاءت المبادرة في وقت كان الطفل يواجه نافذة زمنية ضيقة للحصول على العلاج، إذ لم يتبق أمام أسرته سوى نحو شهرين للاستفادة من العلاج المناسب لحالته، ما جعل تدخل الشيخ محمد بن راشد يمثل نقطة تحول بالنسبة للعائلة.

وعبر والد عبد الرحمن عن بالغ امتنانه للشيخ محمد بن راشد، مؤكدًا أن هذه المبادرة أنهت سنوات من القلق والمعاناة التي عاشتها الأسرة بحثًا عن فرصة لعلاج طفلها.

وقال والد الطفل إن ما حدث يمثل بالنسبة لهم «انتهاء لكابوس استمر معنا سنتين»، معربًا عن عجزه عن إيجاد الكلمات التي تفي الشيخ محمد بن راشد حقه، وأضاف: «لا نعرف كيف نجازيه».

كما وجه والد عبد الرحمن الشكر إلى دولة الإمارات، مشيدًا بما وصفه بنهجها الدائم في دعم الحالات الإنسانية ومساندة المحتاجين، وقال: «الإمارات دائما سباقة إلى الخير والإنسانية وأهلها أهل خير».

مبادرة إنسانية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات علاج الطفل العراقي عبد الرحمن مهند العجيلي مرض ضمور العضلات الإمارات

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