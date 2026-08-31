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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر وفقا لآخر تحديثات

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

تفاوتت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في مصر 

سجل سعر شراء  الدولار الأمريكي نحو 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه سعر البيع.

استقر سعر الدولار الكندي عند 36.29 جنيه للشراء و36.53 جنيه للبيع.

تداول الدولار الأسترالي عند سعر شراء بلغ 36.12 جنيه و36.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأوروبية

وصل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لنحو 58.43 جنيه للشراء و58.95 جنيه للبيع

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.28 جنيه للشراء و68.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 62.32 جنيه للشراء و62.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الكرونة السويدية 5.21 جنيه، و5.29 جنيه سعر البيع.

الكرونة النرويجية: انخفضت إلى 5.34 جنيه للشراء و5.40 جنيه للبيع.

الكرونة الدنماركية: هبطت إلى 7.77 جنيه للشراء و7.84 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم الإثنين 

وصل سعر الين الياباني إلى 31.50 جنيه للشراء و31.75 جنيه للبيع.

تداول اليوان الصيني عند 7.46 جنيه للشراء و7.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي أسعار العملات الأوروبية اليورو

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