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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
رحمة سمير

استقرت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار، وسجل الدولار الأمريكي نحو 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 58.49 جنيه للشراء و58.69 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 68.31 جنيه للشراء و68.61 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 62.37 جنيه للشراء و62.75 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 31.49 جنيه للشراء و31.63 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 13.36 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار الكويتي نحو 163.51 جنيه للشراء و163.78 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 13.65 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع، فيما بلغ اليوان الصيني نحو 7.46 جنيه للشراء و7.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات العملات الأجنبية الجنيه المصري الجنيه

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