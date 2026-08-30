إعلام إسرائيلي عن مصادر عسكرية: الجيش يدرس نقل جزء من قواته من لبنان وغزة إلى الضفة الغربية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي عن مصادر عسكرية، أن الجيش يدرس نقل جزء من قواته من لبنان وغزة إلى الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن هناك مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من استغلال بعض الأطراف الحكومية للتصعيد في الضفة الغربية لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدة أن الجيش لن يدعم أي خطوات في الضفة لا تفرضها التطورات الميدانية.

في السياق ذاته، وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، برفع مستوى التأهب والجاهزية الأمنية في الضفة الغربية، مع اقتراب موسم الأعياد، والاستعداد لتعزيز القوات ونشر وحدات إضافية إذا استدعت التطورات الأمنية ذلك.

وأكد زامير أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز جاهزيته العملياتية على مختلف الجبهات، من إيران ولبنان إلى قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على استمرار حالة التأهب القصوى تحسبًا لاحتمال تصعيد متزامن في أكثر من جبهة.

وقال رئيس الأركان إن القوات الإسرائيلية ستبقى في حالة جاهزية كاملة خلال فترة الأعياد، مع الاستعداد للتعامل سريعًا مع أي تطورات أمنية أو ميدانية، مؤكدًا أن الظروف الحالية تتطلب الحفاظ على مستوى مرتفع من الانتشار والقدرة على الاستجابة.

تمام



