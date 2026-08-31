قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا في ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء يشل طرابلس ومناطق واسعة غرب البلاد
ترامب يفتح النار على الحلفاء: ننفق المليارات ومن طلبنا مساعدتهم رفضوا
سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب
ترامب يحذر: إيران كانت تستهدف دول الخليج.. وامتلاكها النووي كان سيغير شكل الشرق الأوسط
ترامب: سيطرتنا على مضيق هرمز شبه كاملة.. وأزلنا جميع الألغام
بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم
دعاء من كلمتين.. رددهما بيقين يشرح صدرك ويفرج كربك
ضربة أمريكية ضد قوات إيرانية لزرع الألغام
10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي.. واظب عليها
لو فاتتك هندسة.. 18 معهدا معتمدا للحاسبات ونظم المعلومات أمامك الآن
يتجاوز 10.2 مليون طن.. الموسم الحالي الأكبر في تاريخ إنتاج القمح في مصر
الأردن يعلن اعتراض 8 صواريخ وسط تصعيد إيراني أمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سيطرتنا على مضيق هرمز شبه كاملة.. وأزلنا جميع الألغام

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت تتمتع بسيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من إزالة جميع الألغام الموجودة في الممر البحري الاستراتيجي.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إنه بمجرد انتهاء الحرب وانتصار الولايات المتحدة، ستكون واشنطن في وضع يسمح لها بامتلاك «سيطرة شبه كاملة» على مضيق هرمز.

وأضاف أن إيران قد تظل مصدر إزعاج، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، مؤكدًا أن جميع الألغام الموجودة فيه جرى التخلص منها.

وأوضح ترامب أن عملية إزالة الألغام تمت بمساعدة محدودة جدًا من دول أخرى، في إشارة إلى اعتماد القوات الأمريكية بصورة أساسية على قدراتها وإمكاناتها الخاصة لتأمين الممر الملاحي.

وتكتسب تصريحات ترامب أهمية خاصة، في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وسط تصاعد التوتر العسكري مع إيران.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن لا تستطيع الاستمرار في دعم الدول التي لا تقف إلى جانبها، منتقدًا ما وصفه بعدم تجاوب بعض الحلفاء مع مطالب الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة مضيق هرمز إزالة جميع الألغام إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سعر الدولار

انخفاض جديد بجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للسرد القرآني

ضمن فعاليات الأوقاف.. مشاركة 26433 طفلا و1335محفظا في اليوم العالمي للسرد القرآني

الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه

ضمن برنامج مجالس الفقه.. الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: واجب أبناء الوزارة بالخارج أن يكونوا أصوات رحمة وسلام ونماذج لمكارم الأخلاق

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد