ترامب: سيطرتنا على مضيق هرمز شبه كاملة.. وأزلنا جميع الألغام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت تتمتع بسيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من إزالة جميع الألغام الموجودة في الممر البحري الاستراتيجي.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إنه بمجرد انتهاء الحرب وانتصار الولايات المتحدة، ستكون واشنطن في وضع يسمح لها بامتلاك «سيطرة شبه كاملة» على مضيق هرمز.

وأضاف أن إيران قد تظل مصدر إزعاج، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، مؤكدًا أن جميع الألغام الموجودة فيه جرى التخلص منها.

وأوضح ترامب أن عملية إزالة الألغام تمت بمساعدة محدودة جدًا من دول أخرى، في إشارة إلى اعتماد القوات الأمريكية بصورة أساسية على قدراتها وإمكاناتها الخاصة لتأمين الممر الملاحي.

وتكتسب تصريحات ترامب أهمية خاصة، في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وسط تصاعد التوتر العسكري مع إيران.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن لا تستطيع الاستمرار في دعم الدول التي لا تقف إلى جانبها، منتقدًا ما وصفه بعدم تجاوب بعض الحلفاء مع مطالب الولايات المتحدة.