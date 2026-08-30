اختبار دبلوماسي صعب لوزير الخزانة الأمريكي في مجموعة العشرين وسط الرسوم الجمركية وحرب إيران

نشرت وكالة رويترز تقريرًا سلطت فيه الضوء على التحديات التي يواجهها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال اجتماعات مجموعة العشرين، في وقت يسعى فيه إلى حشد قادة الاقتصادات الكبرى لدعم أجندة إدارة الرئيس دونالد ترامب، وسط تصاعد التوترات التجارية، واستمرار الحرب مع إيران، وتزايد المخاوف بشأن الديون الأمريكية وأسواق السندات.

وأوضحت رويترز أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين سيجتمعون يومي الاثنين والثلاثاء في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الخطوات المقبلة لإدارة ترامب في ملف الرسوم الجمركية، وتصاعد الخلاف التجاري مع كندا، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحرب مع إيران.

وأضافت أن إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب يضغط على اقتصادات معظم دول مجموعة العشرين، بينما حذر بيسنت الدول من مواجهة عقوبات أمريكية ثانوية إذا واصلت شراء النفط الإيراني أو تسهيل المعاملات مع طهران. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، الجمعة، قيودًا على بنك مصري بسبب صلات مزعومة بإيران عبر فروعه في الإمارات.

ونقلت رويترز عن جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، قوله إن بيسنت سيرغب في وضع إيران والعقوبات عليها في صدارة النقاش، بينما سترغب دول أخرى في التركيز على قضايا مختلفة، وعلى رأسها الرسوم الجمركية.

خلافات مع الصين

وأشارت رويترز إلى أن الرسوم الأمريكية المرتفعة، إلى جانب الحظر الأمريكي على السيارات الصينية، دفعت بكين إلى زيادة صادراتها إلى أوروبا، ما أثار دعوات متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي لفرض قيود أكثر صرامة على الواردات الصينية.

وفي المقابل، لا تبدو الصين مستعدة للاستجابة للمطالب المستمرة بخفض الدعم الصناعي وإعادة التوازن إلى اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على الصادرات وتعزيز الاستهلاك المحلي. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن اليوان الصيني أقل من قيمته العادلة بنحو 21%.

لكن اقتصاديين يرون أن الولايات المتحدة لا تبدي اهتمامًا كافيًا بالجانب الآخر من المعادلة، والمتمثل في خفض كبير لعجزها المالي، وهو ما من شأنه تقليص الطلب على الواردات.

الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار

ولفت التقرير إلى أن إجمالي الدين العام الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار في 19 أغسطس، بعدما تضاعف منذ عام 2017، وسط تزايد قلق الأسواق بشأن المسار المستقبلي للديون الأمريكية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها في 19 عامًا خلال أغسطس، قبل أن يفاجئ بيسنت الأسواق بإعلانه مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار لكل عملية، وهو ما ساهم مؤقتًا في تهدئة العوائد.

لكن الخطوة أثارت انتقادات، من بينها انتقادات من المستثمر الأمريكي ستانلي دروكنميلر، كما أثارت مخاوف لدى مسؤولين في البنوك المركزية من احتمال اتجاه وزارة الخزانة إلى مزيد من التدخل في سوق السندات الأمريكية.

شكوك في قدرة واشنطن على تهدئة حلفائها

ونقلت رويترز عن مارك سوبل، المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية، أن وزراء مجموعة العشرين "لن يقتنعوا بالكلمات المطمئنة"، مشيرًا إلى أن اقتصاداتهم تتضرر بالفعل من الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران، وهي حرب لا تحظى بدعم دولهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع النمو العالمي عبر خفض القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار في القطاع الخاص، في محاولة لإعادة مجموعة العشرين إلى التركيز على أهدافها الاقتصادية الأساسية.

وذكرت رويترز أن مجموعة العشرين تأسست على مستوى القادة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 بهدف تنسيق إجراءات مواجهة أسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بينما جاء آخر تحرك جماعي كبير للمجموعة خلال أزمة جائحة كورونا عام 2020، عندما اتفقت الدول الأعضاء على ضخ 5 تريليونات دولار إضافية في الاقتصاد العالمي لمواجهة تداعيات فقدان الوظائف والدخل.