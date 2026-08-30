أنا فقط أغمضت عيني .. اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمد التاجي

رحل اليوم، الفنان الكبير محمد التاجي، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها عشرات الأعمال التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور المصري والعربي.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان محمد التاجي، مؤكدًا أن تشييع جثمانه سيكون ظهر غدٍ الاثنين من مسجد الثورة بصلاح سالم.

جاء رحيل محمد التاجي ليصيب الوسط الفني وجمهوره بحالة من الحزن، خاصة أن الفنان الراحل ظل حاضرًا على الساحة الفنية حتى السنوات الأخيرة، وشارك في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية التي تنوعت بين الأدوار الاجتماعية والكوميدية والدرامية.

وصية محمد التاجي قبل الرحيل

وعقب إعلان خبر الوفاة، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمات مؤثرة نُسبت إلى الفنان محمد التاجي، جاء فيها: «إذا مت يومًا فلا تبكوا.. فقد كنت بالفعل ميتًا من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني».

وتحمل الكلمات المتداولة طابعًا إنسانيًا حزينًا، إلا أنه لم يتسنَّ التأكد بشكل مستقل من أن هذه العبارة كانت بالفعل وصية أخيرة للفنان الراحل أو أنها صادرة عنه في وقت سابق؛ لذلك لا يمكن الجزم بأنها كانت وصيته الرسمية قبل وفاته.

آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد التاجي

كانت الحالة الصحية للفنان محمد التاجي قد أثارت اهتمام جمهوره خلال شهر أغسطس الجاري، بعدما انتشرت أخبار عن تعرضه لأزمة صحية وإجرائه جراحة دقيقة في العمود الفقري.

وفي 11 أغسطس، نفى محمد التاجي ما تردد بشأن خضوعه لعملية جراحية خطيرة في العمود الفقري، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة حول حالته الصحية لم تكن دقيقة.

وقال التاجي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إنه بخير وأن حالته الصحية مستقرة، موضحًا أنه تعرض لأزمة بسبب خراج في قدمه، وأنه دخل المستشفى لمدة يوم كإجراء وقائي بسبب معاناته من سيولة في الدم، مؤكدًا أنه لم يخضع للجراحة الكبيرة التي تحدثت عنها بعض التقارير.

وطمأن الفنان الراحل جمهوره في أبريل الماضي، عقب خضوعه لعملية جراحية في شهر أبريل لعلاج فتق إربي، مؤكدًا أن العملية كانت بسيطة وأن حالته الصحية جيدة وأنه يتعافى بشكل طبيعي.

وفي تصريحات لاحقة، تحدث التاجي عن خضوعه لإجراء جراحي آخر، مؤكدًا أنه غادر المستشفى وعاد إلى منزله وأن حالته الصحية بخير، .

محمد التاجي.. مسيرة فنية حافلة

يُعد محمد التاجي واحدًا من أبرز فناني جيله، وامتدت مسيرته الفنية لعقود، نجح خلالها في تقديم أدوار مختلفة جعلته واحدًا من الوجوه المميزة في الدراما المصرية.

وينتمي الفنان الراحل إلى عائلة فنية عريقة، فهو حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عسر، وبدأ مشواره الفني منذ سنوات طويلة، ليشارك في مجموعة كبيرة من الأعمال التي حققت نجاحًا لدى الجمهور.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها محمد التاجي: «البشاير»، و«ليالي الحلمية»، و«المال والبنون»، و«زيزينيا»، و«العصيان»، و«يتربى في عزو»، و«سلسال الدم»، إلى جانب أعمال أخرى مهمة في السينما والتليفزيون والمسرح.

وظهر في عدد من الأعمال الحديثة التي أكدت استمراره في تقديم أدوار متنوعة، من بينها «لعبة نيوتن» و«جودر»، إلى جانب مشاركاته في أعمال درامية أخرى.

حزن في الوسط الفني بعد رحيل محمد التاجي

وأثار خبر وفاة محمد التاجي حالة من الحزن بين الفنانين والجمهور، الذين تفاعلوا مع خبر رحيله واستعادوا أبرز أدواره ومشاهده التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة.

ورغم اختلاف الأدوار التي قدمها، ظل محمد التاجي من الفنانين الذين استطاعوا ترك بصمة خاصة لدى المشاهد، بفضل قدرته على تقديم الشخصيات المختلفة ببساطة وتلقائية.

ومع إعلان خبر الوفاة، حرص محبوه على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، متمنين لأسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.