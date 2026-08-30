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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عمر: الأهلي والزمالك قدوة.. ومينفعش كل مباراة شكوى من التحكيم

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
يارا أمين

انتقد محمد عمر، نجم الكرة المصرية والاتحاد السكندري السابق، حالة الجدل المثارة حول التحكيم في بداية الموسم، منتقدًا لجوء بعض الأندية إلى إصدار بيانات أو توجيه رسائل تحذيرية للحكام قبل خوض المباريات.

وقال محمد عمر، في تصريحات إذاعية: «معجبنيش استباق بعض الأندية قبل ما الدوري يبدأ التنويه على الحكام.. كان النادي الأهلي طلع بيان، ملوش لازمة، أنت النادي الأهلي».

وأضاف: «عشنا وشفنا الأهلي والزمالك بيشتكوا من الحكام.. ده إحنا كنا بنصوت زمان في الثمانينات من حكام، وما تقدرش تتكلم، ما تقدرش تفتح بقك».

وأشار نجم الاتحاد السكندري السابق إلى وجود أخطاء تحكيمية في مباريات أخرى دون أن تحظى بنفس الاهتمام، قائلًا: «مباراة بيراميدز وأبو قير هتلاقي فيها أخطاء حكام، حد بيتكلم عنها؟».

وتابع: «في تجاهل لبقية الأندية.. أنتم قدوة الكرة المصرية، القطبين الأهلي والزمالك بالتحديد.. مينفعش التلاسن اللي بيحصل، مينفعش كل مباراة: أنا ليا ضربة جزاء، أنا ليا رمية تماس، والله عيب».

ووجه محمد عمر رسالة إلى قطبي الكرة المصرية، مطالبًا إياهما بالهدوء وعدم زيادة حالة الاحتقان، قائلًا: «أرجو يا جماعة، أنتم اللي بتهدوا الكرة المصرية، مش اللي بتثيروا الناس.. إيه يعني متحسبش أوت ولا ضربة جزاء؟ بتحصل في كل دول العالم».

كما دافع محمد عمر عن الحكام، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن أي حكم يتعمد ارتكاب الأخطاء، موضحًا: «هل تتخيل إن في حكم عايز يغلط؟ استحالة، لأن الحكم دلوقتي بقى طموحه كبير أوي، سواء المادي اللي اترفع، أو إنه يشارك في البطولات الإفريقية أو كأس العالم».

واختتم تصريحاته قائلًا: «بالتالي عايز يوصل للمنطقة دي بسمعة طيبة، فمينفعش أفضل ألطش فيهم كده.. أنا مش مبسوط من اللي بيحصل ده».

محمد عمر الاتحاد السكندري النادي الأهلي الأهلي الزمالك مباراة بيراميدز وأبو قير

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