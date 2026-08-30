تطورات ملف تجديد تعاقد هاري كين مع بايرن ميونخ

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تطورات ملف تجديد تعاقد هاري كين مع فريقه بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت صحيفة “آس” أن مفاوضات هاري كين وبايرن ميونخ وصلت لطريق مسدود

وقال كين: “لن أتحدث عن التفاصيل”.

وأضاف: "تسير الأمور على ما يرام، لذا كل شيء على ما يرام حتى الآن سنواصل الحوار في الأسابيع المقبلة ونرى ما سيحدث".

وأضاف كين: "هناك عوامل كثيرة تؤثر في عقد كهذا: عمري 33 عامًا، لذا قد لا يكون هذا عقدي الأخير ولكنه بالتأكيد عقد مهم بالنسبة لي. أحتاج أن أكون سعيدًا، ويحتاج النادي أيضًا أن يكون سعيدًا. الأمر الجيد هو أن كلا الطرفين ليسا قلقين. في الوقت الحالي، هي مجرد مناقشات مفتوحة، كما هو الحال مع أي عقد في مسيرتي".