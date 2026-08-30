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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مروان عطية: الإنتماء للأهلي شرف لأي لاعب وفرصة لكتابة التاريخ

مروان عطية
مروان عطية
عمرو مصطفى

عبر مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فخره الشديد واعتزازه بالاستمرار داخل صفوف الفريق، وتمديد عقده ‏حتى 2030م، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تعطيه دوافع كبيرة، وتزيد من إصراره على المنافسة؛ لإسعاد جماهير الأهلي والفوز بكل البطولات.‏

مروان عطية: الانتماء للأهلي شرف لأي لاعب

مروان عطية تحدث للموقع الرسمي ومنصات النادي الرسمية عن تمديد عقده، وطبيعة المنافسة خلال الموسم الجاري، والأهداف المستقبلية التي يسعى لتحقيقها ‏مع نادي القرن.

وقال: «سعيد للغاية بثقة مسئولي النادي بقدراتي.. ولمست حالة من التقدير الشديد بعد عودتي من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس ‏العالم، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من الاستمرار داخل الأهلي.. الأمور لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة، وقعت بعدها على العقد الجديد، ‏ووجدت كل التقدير والدعم من جانب الأهلي، وهو بالطبع أمر يسعدني للغاية».‏ ‏

وأضاف: «الكثير من الجماهير تؤكد أنني أصبحت أحد أبناء النادي، وهذا شرف كبير، وفي نفس الوقت مسئولية مضاعفة، ولا يوجد لاعب لا يتمنى أن ‏ينتمي للنادي الأهلي، وفور عودتي من كأس العالم وجدت مسئولي النادي يتحدثون معي عن رغبتهم في تمديد عقدي؛ تقديرا لما ‏قدمته خلال الفترة الماضية، مما جعلني أشعر بقيمتي بشكل كبير داخل النادي».‏

مروان عطية : الانضمام إلى الأهلي حلم تحقق

وأوضح: «منذ اليوم الأول لتواجدي في الأهلي عقدت العزم على الاجتهاد والتفاني في العمل، وأن يصبح لي دور داخل الملعب وخارجه، والحمد لله، تحقق الحلم الذي سعيت له منذ الطفولة، ‏وأصبحت جزءًا من هذا الكيان العظيم.. انضممت للفريق في فترة جيل ذهبي جديد حقق الكثير من النجاحات التي وصلت إلى حد ‏العالمية.. فمع مارسيل كولر حققنا خمس بطولات في موسم واحد بالعلامة الكاملة، وسلسلة انتصارات متتالية غير مسبوقة، وأتشرف ‏بالانتماء إلى هذا الجيل، والأهلي اعتاد دائما على ضم أفضل الأسماء».‏

الأهلي مروان عطية جماهير الأهلي عقد مروان عطية الدوري المصري

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