مروان عطية: الإنتماء للأهلي شرف لأي لاعب وفرصة لكتابة التاريخ

عبر مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فخره الشديد واعتزازه بالاستمرار داخل صفوف الفريق، وتمديد عقده ‏حتى 2030م، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تعطيه دوافع كبيرة، وتزيد من إصراره على المنافسة؛ لإسعاد جماهير الأهلي والفوز بكل البطولات.‏

مروان عطية: الانتماء للأهلي شرف لأي لاعب

مروان عطية تحدث للموقع الرسمي ومنصات النادي الرسمية عن تمديد عقده، وطبيعة المنافسة خلال الموسم الجاري، والأهداف المستقبلية التي يسعى لتحقيقها ‏مع نادي القرن.

وقال: «سعيد للغاية بثقة مسئولي النادي بقدراتي.. ولمست حالة من التقدير الشديد بعد عودتي من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس ‏العالم، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من الاستمرار داخل الأهلي.. الأمور لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة، وقعت بعدها على العقد الجديد، ‏ووجدت كل التقدير والدعم من جانب الأهلي، وهو بالطبع أمر يسعدني للغاية».‏ ‏

وأضاف: «الكثير من الجماهير تؤكد أنني أصبحت أحد أبناء النادي، وهذا شرف كبير، وفي نفس الوقت مسئولية مضاعفة، ولا يوجد لاعب لا يتمنى أن ‏ينتمي للنادي الأهلي، وفور عودتي من كأس العالم وجدت مسئولي النادي يتحدثون معي عن رغبتهم في تمديد عقدي؛ تقديرا لما ‏قدمته خلال الفترة الماضية، مما جعلني أشعر بقيمتي بشكل كبير داخل النادي».‏

مروان عطية : الانضمام إلى الأهلي حلم تحقق

وأوضح: «منذ اليوم الأول لتواجدي في الأهلي عقدت العزم على الاجتهاد والتفاني في العمل، وأن يصبح لي دور داخل الملعب وخارجه، والحمد لله، تحقق الحلم الذي سعيت له منذ الطفولة، ‏وأصبحت جزءًا من هذا الكيان العظيم.. انضممت للفريق في فترة جيل ذهبي جديد حقق الكثير من النجاحات التي وصلت إلى حد ‏العالمية.. فمع مارسيل كولر حققنا خمس بطولات في موسم واحد بالعلامة الكاملة، وسلسلة انتصارات متتالية غير مسبوقة، وأتشرف ‏بالانتماء إلى هذا الجيل، والأهلي اعتاد دائما على ضم أفضل الأسماء».‏