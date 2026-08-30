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الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل

الإسكندرية
الإسكندرية
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، برفع درجة الاستعداد القصوى في ظل التغيرات التي تشهدها حالة البحر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ، حيث أعلنت المحافظة استمرار رفع الراية الحمراء لليوم الثاني على التوالي بجميع شواطئ الإسكندرية والتي تعني منع نزول مياه البحر نهائيًا.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم أن ذلك يأتي نظرًا للتقلبات الجوية وارتفاع الأمواج ونشاط حركة الملاحة البحرية، طبقًا للتنبيهات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

ونفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جولات ميدانية على شواطئ القطاع الشرقي، للتأكد من خلو مياه البحر من المواطنين، كما تم المرور على شواطئ العجمي، للتأكد من خلو مياه البحر من المواطنين تنفيذًا لقرار منع السباحة، ومتابعة التزام الشواطئ التي صدر قرار بإغلاقها، وعدم وجود أي متسللين أو متواجدين داخلها، إلى جانب متابعة مدى التزام العاملين والمستأجرين بالتعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.

وتم التنبيه على مستأجري الشواطئ بضرورة إخطار المواطنين بقرار منع السباحة قبل قطع تذاكر الدخول، وعدم السماح بالنزول إلى مياه البحر، مع رد قيمة التذاكر للمواطنين في حال رغبتهم في مغادرة الشاطئ، فضلًا عن الالتزام بموعد إخلاء الشواطئ بالكامل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن سلامة المواطنين ورواد الشواطئ تأتي في مقدمة الأولويات، وتجدد مناشدتها للجميع بضرورة الالتزام التام بتعليمات رجال الإنقاذ والعاملين بالشواطئ، وعدم محاولة النزول إلى مياه البحر أثناء رفع الراية الحمراء، حفاظًا على الأرواح وسلامة الجميع.

محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية الراية الحمراء

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