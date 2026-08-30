كيف يتحقق النجاح في إدارة وحوكمة الحدود؟.. عثمان البلبيسي يوضح

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة ندوة علمية حول حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى، بمشاركة أكاديمية الشرطة فى إطار دعم مسارات التعاون الأمنى والعلمى وتبادل الخبرات والتجارب الدولية.

ويأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية لأهمية تعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

وفي هذا السياق، أكد عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن إدارة الحدود الحديثة تتطلب رؤية شاملة تتعدى التسهيلات الإجرائية التقليدية.

وأوضح البلبيسي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «CBC»، أن إدارة الحدود تعد جزءًا مهمًا من رحلة الأشخاص، فالنجاح في إدارة الحدود لا يعتمد فقط على سرعة إنهاء الإجراءات.

وتابع: ولكن أيضاً على التعرف على الأشخاص الذين يعبرون الحدود، وما هي احتياجاتهم، وأيضاً مواجهة أي تحديات أمنية أو صحية أو غيرها في مراحل مبكرة قبل دخول الأشخاص إلى البلدان المعنية".