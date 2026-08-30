نيبال: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 781 قتيلا و2502 مفقود

أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات إلى 781 قتيلا، مع استمرار البحث عن 2502 مفقود.

وأوضح مجلس السياحة النيبالي، أن الاتصال لا يزال مفقودا مع 591 رعية أجنبيا حتى التوقيت نفسه.

وأشار المجلس- في بيان- إلى إنه تم إنقاذ 289 أجنبيا، بينما تم التواصل مع 5 آخرين، من بينهم ثلاثة إسبانيين وأمريكي وبلجيكي.

ويواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن 2502 شخص مفقودا، من بينهم 933 من العاملين في مشروع الطاقة الكهرومائية و589 أجنبيا و127 نيباليًا برفقة سياح أجانب و562 من سكان بلدة راسوا و115 من نُواكوت و65 من ماكوانبور و3 في منتزه لانجتانج الوطني، بالإضافة إلى عدد من أفراد الحكومة والأمن.

وتقوم 37 شاحنة و7 رحلات جوية بالمروحيات بتوزيع الإمدادات الغذائية وغير الغذائية، كما تم نشر فرق طبية جراحية متخصصة في المناطق المتضررة وتوزيع مساعدات نقدية حكومية على البلديات المحلية المتضررة.

واجتاح سيل مائي مدمر يشبه موجات التسونامي المنطقة الحدودية بين النيبال والتبت هذا الأسبوع، جارفاً معه قرى بأكملها.